Вслед за Францией массовые беспорядки начались в Швейцарии

Протестный дух в стране подогрела ситуация во Франции, а призывы выйти и устроить беспорядки распространялись в соцсетях.
По сообщениям местных СМИ среди задержанных девочки португальского, боснийского и сомалийского происхождения, а также мальчики грузинского и сербского происхождения. Возраст подростков от 15 до 17 лет.
Во время беспорядков громили магазины и нападали на полицию. В них принимали участие более сотни человек. Они бросали в правоохранителей камни, также известно об одном коктейле Молотова. Полицейские не пострадали.
Тем временем Францию лихорадит уже несколько дней. Беспорядки начались там после того как полицейские застрелили подростка во время проверки. По версии полиции тот отказался выполнить их требование.
По всей стране жгут машины, грабят банки и магазины, громят здания. В отдельных районах работают спецподразделения, в том числе на бронетехнике и вертолётах. На данный момент задержано порядка двух с половиной тысяч протестующих.