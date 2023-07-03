Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Мире Вслед за Францией массовые беспорядки начались в Швейцарии
manif

Вслед за Францией массовые беспорядки начались в Швейцарии

Виктория Христова Июл 3, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи Вслед за Францией массовые беспорядки начались в Швейцарии отключены 75 Просмотров

Протестный дух в стране подогрела ситуация во Франции, а призывы выйти и устроить беспорядки распространялись в соцсетях.

Протестный дух в стране подогрела ситуация во Франции, а призывы выйти и устроить беспорядки распространялись в соцсетях.

По сообщениям местных СМИ среди задержанных девочки португальского, боснийского и сомалийского происхождения, а также мальчики грузинского и сербского происхождения. Возраст подростков от 15 до 17 лет.

Во время беспорядков громили магазины и нападали на полицию. В них принимали участие более сотни человек. Они бросали в правоохранителей камни, также известно об одном коктейле Молотова. Полицейские не пострадали.

Тем временем Францию лихорадит уже несколько дней. Беспорядки начались там после того как полицейские застрелили подростка во время проверки. По версии полиции тот отказался выполнить их требование.

По всей стране жгут машины, грабят банки и магазины, громят здания. В отдельных районах работают спецподразделения, в том числе на бронетехнике и вертолётах. На данный момент задержано порядка двух с половиной тысяч протестующих.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*