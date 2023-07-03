Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Just For Laughs Montréal представит бесплатные комедии на открытом воздухе в Quartier des Spectacles с 20 по 29 июля

Just For Laughs Montréal представит бесплатные комедии на открытом воздухе в Quartier des Spectacles с 20 по 29 июля

Виктория Христова Июл 3, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Just For Laughs Montréal представит бесплатные комедии на открытом воздухе в Quartier des Spectacles с 20 по 29 июля отключены 70 Просмотров

Отмечайте в своих календарях: начиная с четверга, 20 июля,  до субботы, 29 июля, Just For Laughs в Монреале снова представит свой культовый бесплатный уличный фестиваль, который принесет смех в Квартал зрелищ.

Отмечайте в своих календарях: начиная с четверга, 20 июля,  до субботы, 29 июля, Just For Laughs в Монреале снова представит свой культовый бесплатный уличный фестиваль, который принесет смех в Квартал зрелищ.

Спонсируемая Banana  в партнерстве с Loto-Québec, JFL проведет впечатляющую серию бесплатных комедийных мероприятий на открытом воздухе как на французском, так и на английском языках. Основные моменты бесплатных программ на английском языке в этом году включают:

На главной сцене:
Marc Rebillet, в четверг, 27 июля, в 21:15 ждет всех любителей повеселиться и отдохнуть.

Импровизатор и комик, а также певец и композитор, известный своей электронной музыкой в стиле фанк и хип-хоп, приготовил для вас отличную программу с юмористическими текстами.

Freestyle Love Supreme, в пятницу, 28 июля, в 21:15.

В этом веселом импровизированном музыкальном комедийном шоу талантливые исполнители обеспечивают непрерывное действие на протяжении всего быстро развивающегося вечера, превращая фразы зрителей в юмористические фрагменты, мгновенные песни и рифмы, а также полностью реализованные музыкальные номера. Вокал исполнителей подкреплен  мелодиями клавишных и великолепной бас-гитары. Шоу создается в прямом эфире, и зрители делятся своими идеями и вдохновением.

В дополнительных выступлениях также примут участие FLTK Collective и Дреннон Дэвис.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*