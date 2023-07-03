В результате столкновения парома и яхты пострадали пять человек

Столкновение двух судов на реке Святого Лаврентия чуть не привело к трагедии – пять человек упали в воду, одна дама тяжело ранена.

Утром воскресенья, 2 июля, паром NM Svanoy, который связывает остров L’Isle-aux-Coudres и город Saint-Joseph-de-la-Rive, столкнулся с небольшим парусным судном (скорее всего, речь о яхте, хотя тип судна не уточняется). Столкновение произошло в 10.30 утра и, по словам службы контроля за движением речного и морского транспорта, причиной столкновения стал густой туман (хотя непонятно, почему не сработали системы навигации).

Хотя никто не погиб, но пять человек, находившихся на паруснике, в результате удара упали в воду. Четверо из них были легко ранены, а одна дама получила довольно серьёзные ранения, хотя её жизни ничего не угрожает. Можно, сказать, что людям повезло — уцелели чудом, так как ещё немного, и парусное судно ушло бы под воду (возможно, речь о яхте, но подробности не сообщаются).

Все очутившиеся за бортом были спасены экипажами паромов Svanoy и Félix-Antoine-Savard, который проходил рядом, следуя обратным курсом.

Служба организации движения водного транспорта ведёт расследование происшествия, но её представитель предупреждает, что в последнее время участились опасные ситуации на воде, которые могут привести и к более серьёзным последствиям, особенно в настоящее время, когда условия видимости далеко не самые хорошие — смог мешает не только на улицах городов, но и затрудняет движение и водного транспорта. Поэтому всех, кто отправляется в прогулке по воде, просят быть крайне осторожными.