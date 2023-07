В CDN-NDG снижаются ограничения скорости

Движение транспорта на участке Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce немного замедлится.

Округ уполномочил свой отдел технических исследований получить разрешения от городской службы урбанизма и мобильности, чтобы можно было провести исследования по снижению скоростных ограничений на четырех основных артериях основной дорожной сети района.

Район хочет снизить ограничения с 50 км/ч до 40 км/ч. на Декари (по обе стороны шоссе между Монклендом и северной границей района); дороге Кот-Сен-Люк и Жан-Талон на территории района; и Сен-Жак (включая Сент– Анн-де-Бельвю от кожевенных заводов на востоке и часть Сент-Анн-де-Бельвю на западе.)

Эти дороги являются частью магистральной сети города Монреаль, и изменения должны быть в первую очередь адресованы SUM, которая может их поддержать или делегировать это городскому округу. В зависимости от наличия бюджета, сумма, необходимая для финансирования исследований, затрат на программирование светофоров и предложения по разработке, составляет около 400 000-500 000 долларов. Следует также отметить, что, учитывая важность этих артерий и их взаимодополняемость с сетью автомобильных дорог, необходимо проконсультироваться с MTQ, а также с полицией Монреаля (SPVM) и пожарной службой (SIM).

“На данный момент у нас нет точных сроков, когда изменения вступят в силу”, – сказала представитель муниципалитета Мари-Доминик Гигер. “Мы действительно должны работать с нашими коллегами, чтобы снизить скорость на артериях, которые обеспечивают прямой доступ к автомагистралям”, – сказала она, добавив: “Мы были и будем продолжать поддерживать связь с нашими коллегами, чтобы это произошло как можно скорее”.

Также работники района нацелены на более мелкие местные артерии, и с осени этого года в районе будут проведены сокращения с установкой вывесок. Отдел технических исследований округа сообщает, что изменение скоростного режима может быть осуществлено по нескольким осям. Ограничения будут снижены с 50 км/ч до 40 км/ч на Van Horne, Decelles south of Côte-Sainte-Catherine; Côte-des-Neiges south of Queen-Mary; Royalmount и Paré west of the Town of Mount Royal.

Магистральными улицами/коллекторами, на которых ограничение скорости в 40 км/ч снижено до 30 км/ч, являются Barclay; Plamondon; Édouard-Montpetit; de Vimy; Fielding; Monkland; Notre-Dame-de-Grâce; Côte-Saint-Antoine; Darlington south of Côte-Sainte-Catherine; Willowdale;- Louis-Collin; Girouard north of Monkland.

Эти дороги вписываются в местную жилую или коммерческую среду, говорится в документах района. “Эти оси являются частью артериальной сети, но характеризуются как коллекторы, поэтому на них наблюдаются умеренные транспортные потоки, в большинстве случаев по одной полосе движения в каждом направлении. Мы верим, что благодаря внесенным улучшениям автомобилисты адаптируют свое вождение и что безопасность уязвимых участников дорожного движения будет обеспечена”.

Затраты на покупку и установку новых вывесок, которые будут установлены этой осенью, составят примерно 15 000 долларов, в зависимости от оценкт работы городского отдела вывесок и разметки.