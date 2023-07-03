Исследователи указали на риски использования ИИ на работе и в школе

Широкое использование искусственного интеллекта (ИИ) несет риски для работодателей и граждан, отметили исследователи из канадской компании KPMG по результатам проведенного опроса об использовании ИИ.

Широкое использование искусственного интеллекта (ИИ) несет риски для работодателей и граждан, отметили исследователи из канадской компании KPMG по результатам проведенного опроса об использовании ИИ.

В ходе опроса было выявлено мнение 5140 канадцев. 1052 из них (20%) сообщили, что использовали инструменты ИИ на работе и в школе для генерации идей, написания эссе и создания презентаций, что помогло повысить производительность и качество работы.

Исследователи предупреждают, что такое использование несет риски.

«Для организаций крайне важно иметь четкие процессы и средства контроля, чтобы сотрудники не вводили конфиденциальную информацию в запросы ИИ или не полагались на ложные или вводящие в заблуждение материалы, созданные ИИ», — говорится в отчете о результатах опроса. Исследователи предложили определить четкие политики для сотрудников по применению таких инструментов.

Опрос показал, что 23% специалистов вводят при обращении к инструменту ИИ информацию о своем работодателе. 10% указывали личные финансовые данные. 15% признались, что вводили другую конфиденциальную информацию, включая данные о кадровых ресурсах или цепочках поставок. При этом только 49% заявили, что всегда проверяют точность ответов ИИ, а 46% проверяют иногда.

KPMG оценила степень внедрения ИИ в Канаде. Они получили значение в 11,9, при том, что повсеместное использование инструмента дало бы 100 баллов. При этом 18% используют ИИ ежедневно, 34% — несколько раз в неделю, 26% — несколько раз в месяц.

Чуть более половины пользователей указали, что ИИ экономит им до пяти часов рабочего времени в неделю, 67% — что благодаря помощи ИИ они смогли взять дополнительную работу, а дл 65% использование ИИ имеет решающее значение для управления рабочей нагрузкой. Почти две трети работников при этом выдают результаты работы ИИ за свою собственную работу.

75% использующих ИИ «серьезно» обеспокоены возможность получения ложной информации, но не смотря на это 70% намерены продолжать использовать эти инструменты.

Напомним, в Японии призывают ограничить использование ИИ в школе. А для нью-йоркских адвокатов использование ИИ привело к крупному штрафу.