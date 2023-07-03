Наглая ондатра решила искупаться и устроила переплох в акватории порта города Квебек, выгнав людей из бассейна

Ондатра, которой стало жарко, решила искупаться прямо в бассейне Louise, в акватории квебекского порта. Отдыхающих из воды выгнали.

В воскресенье, 2 июля, жители города Квебек, купающиеся в бассейне Луиза, который обустроен в акватории квебекского порта, получили неожиданную долю эмоций, благодаря визиту дикой ондатры, которая тоже решила искупаться в портовых водах. Ондатра, не обращая внимание на загорающих и купающихся горожан, прыгнула в бассейн и стала в нём резвиться, устраивая заплывы вдоль и поперёк дорожек.

Администрация пляжа тут же распорядилась об эвакуации купающихся, так как наличие дикого зверька могло привести и к ранениям (мало ли, вдруг решит укусить кого-то), и в связи с тем, что присутствие ондатры могло привести к внесению инфекции.

Были срочно вызваны специалисты из Аквариума Квебека, которым было поручено разобраться с наглым захватчиком и, скорее всего, перевезти ондатру в более подходящее для неё место обитания.

Откуда практически в центре города появилась ондатра, сказать сложно — возможно, просто приплыла по реке. Но поимка её оказалась делом нелёгким — зверёк ловко уходил от преследования, в нужные моменты ныряя и скрываясь под причалами. Всё время охоты на ондатру в бассейн было запрещено входить отдыхающим. К середине дня ондатру потеряли — то ли ей надоело развлекаться, и она уплыла, то ли отправилась на перекус, поймав рыбку. Поиски беспринципного нарушителя, не признающего границ, продолжались в течение всего дня, но к пяти вечера было вновь позволено купаться, хотя лишь на одной дорожке.