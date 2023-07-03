Наконец-то начнется строительство нового жилого проекта в центре города

В то время как объемы строительства сократились на 54% за год, Cadillac Fairview начинает строительство башни на 500 единиц жилья в жилом комплексе Quad Windsor, недалеко от Белл-центра, на юго-западе центра Монреаля.

В то время как объемы строительства сократились на 54% за год, Cadillac Fairview начинает строительство башни на 500 единиц жилья в жилом комплексе Quad Windsor, недалеко от Белл-центра, на юго-западе центра Монреаля.

Чтобы дать представление о вероятной продолжительности нынешнего жилищного кризиса, строительство 35-этажной башни займет почти три года, а новое жилье будет доступно только в начале 2026 года.

« У нас долгосрочный подход»,-отвечает Брайан Солпетер, старший вице-президент Cadillac Fairview по развитию восточной части Канады, когда его спрашивают, что убедило Cadillac продолжать реализацию своего проекта, несмотря на растущие затраты на строительство и финансирование.

« У нас уже довольно давно есть свой сайт”,-продолжает он. Важно продолжать инвестировать в наши сообщества, включая Монреаль, особенно в центре города. Это отличная новость для центра города, чтобы продолжать возвращать людей туда на работу и жить там.

« Существует нехватка жилья. Важно продолжать наращивать жилищный фонд, потому что спрос на него всегда есть” »

Учитывая, что строительная площадка Cadillac Fairview представляет собой редкую жилую башню, которая будет снесена с земли в центре города в 2023 году, в сложившихся обстоятельствах становится все труднее наблюдать последующий подъем строительных площадок в течение, вероятно, как минимум четырех лет, особенно в центральных районах.

Здание стоимостью более 300 миллионов будет возведено в северо-западной части четырехугольника, образованного улицами Сент-Антуан Уэст, Пил, Сен-Жак Уэст и Жан-Д’Эстре.

Это первый этап строительства четырехугольника, который может вместить в общей сложности до трех зданий, по крайней мере, еще одно из которых будет предназначено для проживания (около 800 единиц жилья).

« Как вы знаете, участок к югу от Сен-Жака, прямо напротив ETS [высшей технологической школы], по-прежнему принадлежит нам. Мы планируем продолжить уплотнение центра города другими жилыми башнями. У нас есть возможность разместить на этом участке более 1500 единиц жилья»,-говорит г-н Солпетер.

Что касается этапа 1, будущая башня будет построена на 11-этажном фундаменте. Здание было спроектировано архитектурными фирмами Неф и Зейдлер. Reliance была сохранена в качестве генерального подрядчика.

Арендная плата будет определена на основе текущих цен 2026 года, говорит Солпетер. Компонента социального жилья нет, потому что разрешения были получены до вступления в силу постановления для мегаполиса смешанного типа (также называемого 20-20-20).

Коммерческое помещение площадью около 850 квадратных метров предназначено для размещения продуктового магазина в паре с кафе или рестораном.

Внедрять оперативный, доступный и эффективный процесс посредничества в случае возникновения споров по поводу плотности застройки жилыми домами ; безвозмездно передавать землю, находящуюся в государственной собственности, некоммерческим организациям для строительства доступного жилья ; разрешать вертикальные проекты смешанного использования для снижения затрат : таковы решения, предложенные руководителем отдела финансирования коммерческой недвижимости Национального банка (НБ) для увеличения предложения жилья на территории.

« Чтобы повысить плотность в узлах общественного транспорта, таких как REM или метро, правительство провинции могло бы время от времени вмешиваться в проекты, которые зашли в тупик из-за спора между городами и застройщиками», – объясняет Рене Демерс, первый вице-президент компании и частное управление-недвижимостью, от млрд.

« Между застройщиками и городами потребуется процесс эскалации и апелляции. У вас должно быть что-то структурированное, чтобы хорошо контролировать этот процесс с течением времени” »

Что касается идеи передачи земли, то она направлена на противодействие непомерному росту стоимости земли, который отражается на стоимости нового жилья и в конечном итоге делает жилье недоступным для простых смертных.

“Почему бы не предоставить эту землю в распоряжение жилищных кооперативов, чтобы обеспечить доступное жилье для канадских семей на постоянной основе ? » – спрашивает Мистер Демерс.

Вместо прямой передачи, финансист предполагает, что правительство предоставляет кооперативу эмфитеоз, при этом правительство сохраняет право собственности на землю.

Третья идея касается вертикальных проектов. « Трудно интегрировать смешанное использование в одном и том же объекте вертикального развития».

Под смешанным использованием он подразумевает библиотеку, CHSLD, школу, государственное жилье и т. д.

“В настоящее время мы строим прекрасную библиотеку, не думая о добавлении четырех или пяти этажей доступного или социального жилья,-сетует он. Это снизит стоимость текущих проектов, потому что, если мы сможем выполнить три проекта по вертикали, это будет дешевле, чем выполнение трех проектов с тремя фундаментами на трех разных участках».

Банкир с 30-летним стажем, г-н Демерс в течение 11 лет отвечал за финансирование коммерческой недвижимости в Канаде в Национальном банке. Вместе со своей командой он управляет примерно 25 миллиардами кредитов на строительство и долгосрочным ипотечным финансированием. Он намеревается встретиться с министром жилищного строительства Франции Элен Дюрансо, чтобы поделиться с ней своими идеями и потенциальными решениями.

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Ольга Успенская

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