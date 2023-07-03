День Независимости США и Канада, как участник процесса

Если бы не победа Канады в отражении вторжения американских войск в 1775 году, то День Независимости США праздновался бы 2 июля, а не через два дня.

Жителям Канады, наверняка, будет интересно узнать (если не знали об этом), что день 4 июля, как дата провозглашения Декларации Независимости Соединённых Штатов Америки, непосредственным образом связан с Канадой.

Дело в том, что на самом деле Декларация Независимости должна была быть подписана 2 июля 1776 года, а не 4 июля. Черновой текст составлялся и обсуждался политиками, начиная с марта, и был, в принципе, готов 11 июня, но затем, как обычно и бывает, депутаты внесли ряд поправок, убрали ряд пунктов (например, были убраны моменты, связанные с осуждением рабства, дабы не рассердить южан).

Окончательный текст Декларации был выставлен на голосование Конгресса 2 июля Этот факт известен и Джон Квинси Адамс, будущий президент США, а в то время влиятельный политик, даже отправил письма коллегам, предложив торжественно праздновать 2 июля как День Незавимости, отмечая этот день «с помпой и сопровождая его артиллерийским салютом».

Но так совпало, что 2 июля официально завершилась специальная военная операция США против Канады. Дело в том, что осенью предыдущего года американские солдаты («бостонцы» – так их называли) вошли в Канаду с целью «освобождения канадского народа от ига британского владычества». В то время Канада представляла собой практически территорию сегодняшнего Квебека, а население её было на 95% франкоязычным. Канада перешла под власть Великобритании лишь в 1763 году, после семилетней войны, и Джордж Вашингтон, отдавший приказ о вторжении, был уверен, что население Канады энергично поддержит «освободителей». Но местные жители новой войны не хотели. Они встретили иностранные войска совершенно равнодушно, не ликовали и вступать в ряды американской армии не торопились.

Монреаль был взят практически без боя, пали и другие города и форты, но вот город Квебек взять американцам не удалось — в ходе решающего штурма 31 декабря 1775 года был убит командующий американскими войсками генерал Ричард Монтгомери, штурм был отбит, после чего американская армия отошла в Монреаль, и после ряда боёв местного значения, Конгресс, поняв, что «освободительная миссия» успехом не увенчалась, отдал распоряжение о прекращении боевых действий в Канаде и выводе всех американских войск.

Вот 2 июля костяк американской армии и покинул Канаду (отдельные группы выходили вплоть до октября, но это были несколько десятков человек из состава удалённых гарнизонов).

Конгрессмены здраво рассудили, что устраивать торжества в день, когда официально признано поражение в военной операции против Канады, как-то не очень правильно. Фейерверки и парады в честь дня поражения не очень-то правильно проводить. Посему, хотя Декларация Независимости должна была быть подписана 2 июля, и подписи конгрессмены уже стали ставить в этот день, было решено процесс немного затянуть и официально принять Декларацию 4 июля. А память о бесславном провале канадской экспедиции практически в историографии США если не исчезла, то забыта (хотя павший в бою генерал Монтгомери по праву почитается, как один из героев войны за независимость. Впрочем, сменивший его на посту командующего Бенедикт Арнольд отличился в войне, командуя американскими войсками, но затем изменил и перешёл на сторону Англии, за что из списков героев был, разумеется, вычеркнут).

Так что, как видим, если бы не славная победа Канады, отразившей попытку американских солдат её захватить, то США праздновали бы День Независимости на два дня раньше. А могли бы канадцы и до Бостона дойти!