Жалобы на дискриминацию тех, у кого нет смартфонов

Лица, которые по разным причинам не пользуются смартфоном, подвергаются дискриминации!

20% жителей Квебека не пользуются смартфонами. И никто из этих жителей не имеет доступа к бонусам, которые магазины предлагают тем, кто установил их приложения.

Согласно статистическим данным, 83% жителей Квебека являются владельцами смартфонов (то есть, если говорить по-русски, «умных телефонов», хотя термин «смартфон» уже устоялся). 17% обходятся без этих устройств — большая часть этих лиц пользуется обычными кнопочными мобильными телефонами без экрана и без всевозможных функций. Кто-то вообще обходится без мобильного телефона. Почему? В основном, речь о пенсионерах, которым трудно перейти на новые технологии, но есть и молодёжь, которой претит вид прохожих, уткнувшихся в экран своего любимого телефона и которые отрицают саму возможность постоянно общаться обменом текстовых сообщений или же постоянно читать страницы социальных сетей и реагировать на каждое послание.

Казалось бы, выбор типа телефона — личное дело каждого, и выбор этот должен касаться лишь его самого и, может быть, близких ему людей, которые хотели бы, чтобы их родственник обзовёлся «умным телефоном».

Но, оказывается, дело обстоит совсем не так. 17% квебекцев, упорно сопротивляющихся наступлению новейшей техники, становятся жертвами прямой и безусловной дискриминации со стороны крупных торговых сетей, в первую очередь магазинов, торгующих продуктами питания.

Практически все сети, работающие в Квебеке, предлагают особые программы скидок и других бонусов, которые действуют лишь для владельцев смартфонов.

Например, в магазинах Metro каждую пятницу можно выбрать бесплатные продукты (при соблюдении определённых условий — магазин в накладе не останется), если установить приложение компании и запросить продукт только через это приложение. В магазинах Super C (это та же компания, которой принадлежат и магазины Metro), при предьявлении на кассе приложения, установленного в телефоне, счастливый покупатель получает самые разные купоны на скидку. Но, повторим, только если у него установлено соответствующее приложение от Super C. В IGA благодаря их приложению, установленному на смартфоне, покупатель получает массу «исключительных предложений» со значительными скидками.

Крупными торговыми сетями дело не ограничивается — такие же программы всё чаще используют и небольшие сети, и отдельные продуктовые магазины.

К тому же, ещё несколько процентов пользователей не умеют устанавливать приложения или же не умеют ими пользоваться. И таким образом, общее число покупателей, которые подвергаются дискриминации из-за того, что у них либо нет «умного телефона», либо они не знают, как пользоваться отдельными его функциями достигает не менее 20% от общего числа жителей.

Ассоциации пенсионеров и другие общественные организации всерьёз задумались о том, что надо предпринять для избавления меньшинства от дискриминационной политики компаний.

Свободу невладельцам смарфтонов! Нет — дискриминации по смартфонному признаку!

(На самом деле, ситуация не такая уж смешная: Хотя 80% квебекцев могут воспользоваться скидками, купонами и другими бонусами, 20 процентам оставшихся эти скидки недоступны. Но речь часто о самых уязвимых слоях — пенсионерах и людях с расстроенной психикой. Разумеется, отказ от смарфона сам по себе не означает, что у человека не всё в порядке с головой — часто наоборот! – но и не самых здоровых людей много, а они становятся жертвами политики «смартофонии» в первую очередь).