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Симбиоз человека и смартофона - реальность наших дней.

Жалобы на дискриминацию тех, у кого нет смартфонов

Megan Jorgensen Июл 4, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Финансы, Экономика Оставить комментарий 141 Просмотров

Лица, которые по разным причинам не пользуются смартфоном, подвергаются дискриминации!

20% жителей Квебека не пользуются смартфонами. И никто из этих жителей не имеет доступа к бонусам, которые магазины предлагают тем, кто установил их приложения.

Согласно статистическим данным, 83% жителей Квебека являются владельцами смартфонов (то есть, если говорить по-русски, «умных телефонов», хотя термин «смартфон» уже устоялся). 17% обходятся без этих устройств — большая часть этих лиц пользуется обычными кнопочными мобильными телефонами без экрана и без всевозможных функций. Кто-то вообще обходится без мобильного телефона. Почему? В основном, речь о пенсионерах, которым трудно перейти на новые технологии, но есть и молодёжь, которой претит вид прохожих, уткнувшихся в экран своего любимого телефона и которые отрицают саму возможность постоянно общаться обменом текстовых сообщений или же постоянно читать страницы социальных сетей и реагировать на каждое послание.

Казалось бы, выбор типа телефона — личное дело каждого, и выбор этот должен касаться лишь его самого и, может быть, близких ему людей, которые хотели бы, чтобы их родственник обзовёлся «умным телефоном».

Но, оказывается, дело обстоит совсем не так. 17% квебекцев, упорно сопротивляющихся наступлению новейшей техники, становятся жертвами прямой и безусловной дискриминации со стороны крупных торговых сетей, в первую очередь магазинов, торгующих продуктами питания.

Практически все сети, работающие в Квебеке, предлагают особые программы скидок и других бонусов, которые действуют лишь для владельцев смартфонов.

Например, в магазинах Metro каждую пятницу можно выбрать бесплатные продукты (при соблюдении определённых условий — магазин в накладе не останется), если установить приложение компании и запросить продукт только через это приложение. В магазинах Super C (это та же компания, которой принадлежат и магазины Metro), при предьявлении на кассе приложения, установленного в телефоне, счастливый покупатель получает самые разные купоны на скидку. Но, повторим, только если у него установлено соответствующее приложение от Super C. В IGA благодаря их приложению, установленному на смартфоне, покупатель получает массу «исключительных предложений» со значительными скидками.

Крупными торговыми сетями дело не ограничивается — такие же программы всё чаще используют и небольшие сети, и отдельные продуктовые магазины.

К тому же, ещё несколько процентов пользователей не умеют устанавливать приложения или же не умеют ими пользоваться. И таким образом, общее число покупателей, которые подвергаются дискриминации из-за того, что у них либо нет «умного телефона», либо они не знают, как пользоваться отдельными его функциями достигает не менее 20% от общего числа жителей.

Ассоциации пенсионеров и другие общественные организации всерьёз задумались о том, что надо предпринять для избавления меньшинства от дискриминационной политики компаний.

Свободу невладельцам смарфтонов! Нет — дискриминации по смартфонному признаку!

(На самом деле, ситуация не такая уж смешная: Хотя 80% квебекцев могут воспользоваться скидками, купонами и другими бонусами, 20 процентам оставшихся эти скидки недоступны. Но речь часто о самых уязвимых слоях — пенсионерах и людях с расстроенной психикой. Разумеется, отказ от смарфона сам по себе не означает, что у человека не всё в порядке с головой — часто наоборот! – но и не самых здоровых людей много, а они становятся жертвами политики «смартофонии» в первую очередь).

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