Печально, но аварий на дорогах в этом году больше, чем раньше. Включая аварии со смертельным исходом

К сожалению, автоаварий на дорогах Квебека этим летом ожидается больше, чем раньше. И больше случаев со смертельным исходом.

К сожалению, статистика дорожных происшествий на шоссе и улицах Квебека в этом году совершенно не радует. Количество происшествий всякого рода растёт, включая как автомобильные аварии, так и аварии мотоциклов и велосипедные (не обязательно в результате столкновения с автомашной).

Сообщения об авариях с серьёзными последствиями приходят каждый день. Только за последние выходные (праздничные дни — День Канады), на дорогах провинции произошло четыре серьёзных аварии, в результате которых погибли шесть человек. В дни праздника Святого Иоанна Крестителя в предыдущую неделю погибли пять человек. И это при том, что около десятка пострадавших находятся в больницах в критическом состоянии, так что печальный список может быть пополнен.

Для сравнения, заметим, что в прошлом году, самом тяжёлом по последствиям аварии, за тот же период погибли девять человек, а в предыдущие годы число жертв не достигало и пяти человек за те же периоды.

Причиной трагедий становится превышение скорости — причём далеко не только молодыми людьми, любителями быстрой езды, на втором месте — столкновения на дорожных перекрёстках, где один из участников движения проигнорировал правила.

В 2022 году за самый тяжёлый период года в том, что касается движения на дорогах, с 24 июня (день Святого Иоанна Крестителя) до 1 сентября (день Труда) на дорогах Квебека погибли 116 человек. Судя по всему, в этом году жертв, скорее всего, будет больше. Дело в том, что видимость затруднена — смог и туманы, как следствие пожаров, традиционно приводят к увеличению числа аварий, а обстановка к лучшему не меняется. К тому же, в этом году, после проволочек с получением водительских прав, вызванных пандемией и перебоями в системе SAAQ, за руль впервые сели многие юные водители. А этот фактор, к сожалению, тоже ведёт к увеличению числа аварий.

Так что дорожная полиция предупреждает — обстановка на дорогах напряжённая. Водители — будьте внимательны втрое.