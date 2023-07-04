Верховный суд Квебека постановил, что пользователи имеют право подать на компанию Видеотрон коллективный иск

Если вы клиент компании Videotron, у вас теперь есть право присоединиться к коллективному иску проти этой телекоммуникационной компании.

В понедельник, 3 июля, Верховный суд Квебека (La Cour supérieure du Québec) постановил, что клиенты телекоммуникационной компании Видеотрон (Vidéotron) имеют право на подачу коллективного иска к этой компании. Предметом коллективного иска стали счета от компании по оплате услуг, которые не были включены в соответствующие контракты между Видеотроном и частными клиентами, а также отказ компании возвращать суммы, выплаченные клиентами авансом, но услуги по которым не были получены в связи с прекращением контракта по инциативе клиента.

Предметом иска стали действия компании Видеотрон в период с 20 октября 2018 году до 3 февраля 2023 года. К утру вторника, 4 июля, на сайте компании уже опубликовано уведомление о решении Верховного суда Квебека.

Необходимо ещё раз подчеркнуть, что речь идёт лишь о праве клиентов Видеотрона подать коллективный иск, а не о решении суда о выплате возмещений. Соответствующее решение будет принято после подачи коллективного иска и рассмотрения дела.

Видеотрон, со своей стороны, отрицает обвинения и, согласно заявлению представителя компании, опубликованному опять же на сайте Видеотрона, собирается отстаивать свои права.

Все клиенты Видеотрона, которые имели деловые отношения с компанией в указанный выше период (то есть, которые были подписаны на услуги, оказываемые Видеотроном), имеют право на участие в коллективном иске. Если они хотят стать участниками процесса, им не надо ничего предпринимать, так как они автоматически считаются истцами. Если же, наоборот, человек не желает быть участником тяжбы против Видеотрона, он должен уведомить Верховный суд Квебека (написать судебному исполнителю на сайте Суда) об отказе принимать участие в процессе.

Интересы истцов представляют адвокатские конторы BGA inc и Garnier Ouellette Avocats – речь о двух компаниях, которые работают в городе Квебек.