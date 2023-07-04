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Новости В Канаде в результате лесных пожаров сгорело 8,4 млн га территорий
Фото: https://trafaret-decor.ru/

В Канаде в результате лесных пожаров сгорело 8,4 млн га территорий

Виктория Христова Июл 4, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде в результате лесных пожаров сгорело 8,4 млн га территорий отключены 34 Просмотров

8,4 млн га территорий уничтожено в Канаде с начала года в результате лесных пожаров

8,4 млн га территорий уничтожено в Канаде с начала года в результате лесных пожаров, сообщает 3 июля канадский межведомственный центр лесных пожаров.

На сегодняшний день из 590 пожаров 289 находятся без контроля спасателей. В конце июня ведомство сообщало, что в стране 420 активных очагах возгорания. Наибольшее количество пожаров в провинциях Британская Колумбия, Онтарио, Альберта, Квебек.

Ранее поступала информация, что в ликвидации пожаров в Канаде задействовано 1,8 тысячи иностранных пожарных, в том числе из Чили, Испании, Новой Зеландии, Австралии, США, ЮАР, Португалии, Франции, Коста-Рики, Мексики.

 

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