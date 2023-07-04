В Канаде в результате лесных пожаров сгорело 8,4 млн га территорий

8,4 млн га территорий уничтожено в Канаде с начала года в результате лесных пожаров

8,4 млн га территорий уничтожено в Канаде с начала года в результате лесных пожаров, сообщает 3 июля канадский межведомственный центр лесных пожаров.

На сегодняшний день из 590 пожаров 289 находятся без контроля спасателей. В конце июня ведомство сообщало, что в стране 420 активных очагах возгорания. Наибольшее количество пожаров в провинциях Британская Колумбия, Онтарио, Альберта, Квебек.

Ранее поступала информация, что в ликвидации пожаров в Канаде задействовано 1,8 тысячи иностранных пожарных, в том числе из Чили, Испании, Новой Зеландии, Австралии, США, ЮАР, Португалии, Франции, Коста-Рики, Мексики.