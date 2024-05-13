Семейные врачи Квебека говорят, что политический дискурс должен измениться

Многие жители Квебека по-прежнему не имеют доступа к семейным врачам, и решение этой проблемы не простое. Канадская пресса поговорила со студентами, изучающими семейную медицину, и опытными врачами о ценности их профессии. Все они убеждены, что сначала должен измениться политический дискурс. Результаты второго раунда отбора на ординатуру показали увеличение числа студентов, выбирающих семейную медицину. Несмотря на увеличение, большинство вакансий в Квебеке, на семейную медицину в Квебеке приходится 70 позиций.

Правительство Лего заявляет, что оно прилагает “значительные усилия” для повышения учебного потенциала медицинских факультетов. Министр здравоохранения Кристиан Дюбе объявил на этой неделе, что в соответствии с политикой докторантуры в 2024-2025 годах будет зарегистрировано 1165 новых докторов медицины, что на 335 больше, чем в 2018 году. Правительство надеется подготовить 660 новых врачей в течение четырех лет. “Это правда, что в семейной медицине существует проблема с набором персонала. Каждый год мы не заполняем все вакансии по целому ряду причин”, – говорит Сара Гертен из Университета Шербрука, которая в следующем году будет проходить стажировку в GMF-U Jacques-Cartier.

“Каждый год появляются вакансии, ощущается огромная нехватка семейных врачей, и мы ничего не делаем для улучшения ситуации, потому что врачи, которые уходят на пенсию, часто являются врачами, на попечении которых находится много пациентов”, – говорит Лаура Манджеликян, семейный врач из региона Монреаль. В Квебеке 25% семейных врачей старше 60 лет, что указывает на то, что в ближайшие несколько лет многие из них выйдут на пенсию. “Чтобы заменить уходящего на пенсию врача, нам часто нужны два или три новых выпускника, которые займут это место из-за специфики медицинской деятельности”, – сказал Манджеликян. “Насколько я могу судить, у нас растет число пациентов, у которых нет семейного врача”.

Гертен признает, что выход на пенсию – это вызов, но в настоящее время, в контексте ее молодой карьеры, она не слишком беспокоится по этому поводу. “Я думаю, что мы работаем над этим аспектом именно для того, чтобы повысить ценность профессии”, – сказала она. “Мы пытаемся сократить объем бумажной работы, с которой семейным врачам приходится сталкиваться ежедневно. Это мелочи, которые со временем уменьшат проблему, но вы не можете взмахнуть волшебной палочкой и изменить это в одночасье”. Памела Хафазалла – семейный врач из региона Лаваль, специализирующаяся в области педиатрии и переживающая последствия выхода на пенсию своих коллег.

Манджеликян считает, что набор в семейную медицину является сложной задачей, особенно потому, что экстерны видят проблемы, связанные с этой профессией: “Когда студенты проходят у нас стажировку по семейной медицине, они видят, что наша практика становится все более и более обременительной. Нам не хватает ресурсов, нам не хватает поддержки”, – сказала она, добавив, что это, вероятно, заставляет некоторых выбирать другую специальность. “Это сложно, но необходима серьезная реорганизация практики, чтобы сделать ее более интересной для семейных врачей, чтобы мы были менее измотаны и использовали ее с пользой”, – сказал Манджеликян.

Габриэль Гийме из Университета Лаваль, которая в июле начнет проходить ординатуру по семейной медицине, согласна с этим. “Что меня немного пугает, так это то, что у многих людей до сих пор нет семейного врача”, – сказала она. “И даже несмотря на то, что на нашем попечении будет больше пациентов, мы не сможем принять еще сотни”. Она раскритиковала ограничение на количество пациентов на одного семейного врача, которое Дюбе хочет увеличить: “Если мы назначим слишком много, врачи сойдут с ума, и в конечном итоге у нас будет еще меньше семейных врачей на всех пациентов”, – сказала она. Она признает, что с этим вопросом трудно справиться, но надеется, что риторика правительства изменится.

Камилла Буало из Университета Шербрука, которая закончила свой первый год стажировки в GMF-U Charles-Lemoyne, также хотела бы видеть более позитивные высказывания наших политиков. “Мы часто слышим политическую риторику, в которой семейные врачи обвиняются в неспособности сократить очереди”, – сказала она. “Акцент никогда не делается на тех врачах, которые ежедневно принимают так много пациентов”. Буало также отмечает, что в Квебеке мы часто говорим в терминах статистики: “В политическом дискурсе большое внимание уделяется рабочему процессу в практике, а не гуманности, – сказала она. – Однако причина, по которой большинство из нас выбрали семейную медицину, заключается в человеческом контакте с пациентом.

“Иногда эту двойственность бывает трудно вынести”, – продолжила она. “Организационные ограничения на данный момент означают, что мы постоянно пытаемся предложить пациентам наилучшие услуги в течение ограниченного периода времени. Привлекая много негатива к работе, мы отговариваем людей от участия в ней”. Хафазалла высказала ту же точку зрения. Она сказала, что часто основное внимание уделяется доступу к врачам и что это указывает на то, что они не принимают достаточного количества пациентов.

“Позиция правительства предполагает, что мы, как семейные врачи, недостаточно выполняем свою роль, в то время как, как мы видели во время эпидемии COVID, мы были мобилизованы, чтобы изменить нашу основную деятельность для поддержки системы”, – сказала она. Общественное признание также играет роль в привлечении людей к этой профессии. Гийме рассказала, что во время ее академической карьеры ее часто спрашивали, хочет ли она стать специалистом или “просто быть семейным врачом”. “Моя специальность – семейная медицина, и я горжусь этим. Это такая же специальность, как и любая другая”, – сказала она в свое оправдание.

По ее мнению, общественность должна быть осведомлена о том, что семейная медицина – это специальность: “Когда вы поступаете в медицинскую школу, вы не становитесь автоматически семейным врачом. Таким образом, хирург не обладает навыками, которыми обладает семейный врач, а семейный врач не обладает навыками, которыми обладает хирург. И наоборот”. Буало также отметил, что университеты прилагают значительные усилия для продвижения семейной медицины. “На мой взгляд, это было бы хорошим шагом вперед”, – сказала она. Гильме согласна.

“К нам приходят несколько семейных врачей, но в основном это другие специалисты”, – сказала она. “Было бы интересно провести для нас курсы, более сфокусированные на семейной медицине, но я также понимаю, что у нас и так плотный график”. Семейные врачи сопровождают людей на протяжении всей их жизни, выстраивая с ними доверительные отношения. Они могут видеть пациента в целом, и каждый их день очень разнообразен: от кардиологии до сексуального здоровья и опорно-двигательного аппарата. Студенты подчеркнули, что семейная медицина – это командная работа и что многие другие специалисты могут помочь уменьшить перегруженность в отрасли.

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