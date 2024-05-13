В районе Плато-Мон-Руаяль в Монреале обнаружен труп, полиция ведет расследование

Полиция Монреаля (SPVM) объявила поздно утром в воскресенье, что подозрительная смерть человека, обнаруженного около 5 часов утра в районе Плато-Мон-Руаяль, в настоящее время рассматривается как убийство.

Это 10-е убийство в этом году в нашем городе. Расследование передано в отдел по расследованию особо тяжких преступлений, сообщил представитель SPVM Жан-Пьер Брабант.

“Полицейские расследуют смерть человека, обнаруженного в 5 часов утра”, – сказал Брабант. “Мужчина в возрасте около 30 лет был найден без признаков жизни в переулке на Парк-авеню, недалеко от Мон-Рояль-авеню. SPVM подтверждает, что расследует 10-е убийство на острове Монреаль в 2024 году. Следователи попытаются разобраться в причинах и обстоятельствах, связанных со смертью.”

Прохожий случайно обнаружил пострадавшего, 33-летнего мужчину, и экстренные службы прибыли на место происшествия после звонка в службу спасения 911.

Для охраны места преступления и облегчения работы следователей был организован большой периметр безопасности, включающий улицы Вильнев и Хатчисон, авеню Мон-Руаяль и Жан-Манс.

На место происшествия были направлены мобильный командный отдел SPVM и специалисты по судебно-медицинской идентификации.

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