Семья подала в суд на больницу Лейкшор

Семья из Монреаля подала иск на 1 миллион долларов против больницы Лейкшор после того, как их 86-летняя мать упала на пол и умерла в больнице, предположительно, так, что никто этого не заметил. Кандида Макарин умерла 26 февраля 2021 года, вскоре после того, как попала в больницу с проблемами с дыханием. Ее дети были уведомлены позже, что она умерла от сердечной недостаточности.

Но в репортаже CBC News выяснилось, что Макарин на самом деле упала в обморок рядом со своей кроватью, и персонал нашел ее гораздо позже. “Я не могу себе представить, что чувствовала моя мать, у которой было восемь детей, но ни один из них не смог быть рядом во время ее безвременной кончины. Я не могу представить, какую боль она испытала в тот вечер, когда упала лицом на пол, – сказала дочь Макарин, Джильда Макарин.

Несмотря на неоднократные просьбы предоставить информацию, семья говорит, что им еще не сообщили об обстоятельствах смерти женщины. Дочери и сыновья умершей говорят, что в тот день не смогли даже узнать имена медсестер и врачей из числа персонала. “Мы пытались связаться с ними, но безуспешно. Нам отказали. Никто из персонала или руководства не связался с нами”, – сказал сын погибшего Эммануэль Макарин.

После трех лет хождения по кругу в поисках ответов семья наняла адвоката, чтобы подать гражданский иск. Они считают, что это единственный способ добиться привлечения к ответственности работников госпиталя и получения ответов. Адвокат Аймар Миссакилалавайер утверждает, что больница проявила халатность при оказании медицинской помощи, и добавляет, что она не раскрыла семье важную информацию. Спустя три года после смерти женщины семья говорит, что они все еще не могут двигаться дальше, потому что не могут получить ответы.

“Я хочу кричать. Я хочу кричать, потому что не могу этого принять”, – сетует Джильда. Поздно вечером в четверг региональный департамент здравоохранения заявил, что не будет комментировать подробности из-за судебного разбирательства, но сообщил, что после трагедии был внесен ряд улучшений, чтобы обеспечить лучший надзор за новым персоналом и наблюдение за пациентами каждые 15 минут.

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