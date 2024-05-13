Министры по вопросам иммиграции встретятся в Монреале по поводу сокращения временных виз

В пятницу федеральные и провинциальные министры встречаются в Монреале, чтобы обсудить, как сократить число временных жителей Канады. Ожидается, что федеральный министр иммиграции Марк Миллер лично встретится со своими коллегами из провинций и территорий впервые с тех пор, как он объявил о беспрецедентном плане по ограничению числа новых временных резидентов.

Цель состоит в том, чтобы сдержать стремительный рост экономики Канады путем сокращения числа временных жителей с 6,2% населения Канады в 2023 году до пяти% в течение следующих трех лет. Новые целевые показатели будут разработаны летом, после того как провинции и территории получат возможность оценить их.

Экономист по вопросам труда Микал Скутеруд сказал, что их не следует рассматривать изолированно. “Вы не можете этого сделать, это часть всей системы”, – сказал Скутеруд, экономист из Университета Ватерлоо. Он был одним из первых, кто предупредил правительство о необходимости сдерживать массовый рост числа людей, которые мигрируют в Канаду на временной основе для работы или учебы.

Миллер объявил о планах сократить число иностранных студентов, установив в январе двухлетний лимит на прием новых учащихся. Правительство также пытается ускорить рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища. В недавнем проекте федерального бюджета были предусмотрены законодательные меры, направленные на ускорение процесса депортации в случае отказа в таких ходатайствах.

Последняя и самая многочисленная категория, с которой еще предстоит разобраться, – это обладатели временных разрешений на работу. Миллер сказал, что в последние годы рынок труда стал зависим от этой рабочей силы. В 2018 году число обладателей временных рабочих виз составляло 337 460 человек. К 2022 году это число увеличилось до 605 851 человека.

Кредиты Skuterud увеличиваются из-за изменений в критериях для постоянных жителей, которые были разработаны для заполнения конкретных пробелов в рабочей силе. Эти изменения стимулировали низкоквалифицированных работников приезжать в Канаду в надежде получить постоянное место жительства. “Это то, что привлекает сюда огромное количество людей, и это создает проблему для населения (не являющегося постоянными жителями)”, – сказал Миллер. Он предполагает, что проблему можно было бы решить, создав более предсказуемый путь к постоянному месту жительства для вновь прибывших.

Основное внимание министров будет уделено переговорам о том, как сократить количество временных виз, на которые работодатели привыкли полагаться. Несмотря ни на что, корректировка курса будет сопряжена с некоторыми сложностями. В Манитобе, например, заявления Оттавы о сокращении масштабов временной иммиграции были встречены ошеломляющим ростом числа заявок на участие в провинциальной программе для кандидатов на постоянное жительство.

Ранее на этой неделе Миллер согласился удовлетворить просьбу Манитобы продлить федеральные разрешения на работу примерно для 6700 вновь прибывших, срок действия виз которых истекал к концу года, чтобы дать им время подать документы на постоянное пребывание в Канаде. Новая временная визовая система также значительно замедлит рост населения. Хотя это может несколько снизить стоимость и доступность жилья, это также может привести к нехватке рабочей силы, сказал Эндрю Грэнтэм, исполнительный директор CIBC Economics, в отчете, опубликованном в прошлом месяце.

“Ограничения на рост численности населения могут привести к тому, что компаниям придется предлагать более высокую заработную плату, чтобы побудить людей остаться на работе или вернуться к ней. Мы можем потерять некоторые фирмы, которые просто не приносят прибыли, если они не смогут привлечь низкооплачиваемых иностранных работников”, – сказал Грэнтэм.

Ожидается, что потребности каждой провинции в рабочей силе будут в значительной степени учитываться при обсуждении в пятницу. Новые сроки выдачи временных виз будут опубликованы осенью.

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