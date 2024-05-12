Спустило колесо на шоссе? Вот почему не стоит пытаться его починить

Если вы едете по шоссе и понимаете, что у вас спустило колесо, возможно, вам стоит дважды подумать, прежде чем остановиться и починить его на обочине.

“Даже в случае чрезвычайной ситуации никогда не стоит останавливаться на шоссе”, – отмечает Дэвид Марсилл, представитель CAA в Квебеке в Монреале. “Это слишком опасно… Довольно страшно, когда все эти машины едут рядом с тобой со скоростью 100 километров в час”.

Рано утром в четверг мужчина в возрасте около 30 лет погиб, съехав на обочину, чтобы поменять спущенную шину на мосту Гедеон-Уиме, который соединяет Лаваль с Буабрианом к северу от Монреаля.

“Пикап сбил его, прежде чем он скрылся с места происшествия”, – сказала Элизабет Маркиз-Гай, представитель полиции Квебека (SQ).

Полиция Квебека объясняет, что на самом деле остановка на шоссе является незаконной.

Итак, что же делать, если у вас спустило колесо? Согласно CAA-Quebec, любой, у кого спустило колесо на шоссе, всегда должен стараться ехать до следующего съезда.

“Если вы не можете доехать, лучше всего отойти как можно дальше к обочине справа, как можно дальше от потока машин”, – сказал Марсиль. “Не выходите из машины”.

Он указывает на то, что люди должны:

включить аварийные огни на своих автомобилях;

набрать 911;

дождаться прибытия помощи.

“Если вы считаете эту ситуацию слишком опасной, вы можете выйти из своего автомобиля, используя пассажирскую дверь, и отойти как можно дальше от проезжей части”, – сказал он.

Марсиль отмечает, что люди также могут открывать капот своего автомобиля, чтобы предупредить окружающих о сложившейся ситуации. “Когда на шоссе возникает аварийная ситуация, иногда приходится принимать сложные решения”, – говорит Марсиль. “Например, продолжаю ли я ехать, еще больше повреждая шины? Ответ – да”.

Марсиль отмечает, что наиболее распространенными причинами серьезных столкновений являются рассеянное вождение и превышение скорости.

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