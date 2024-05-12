X не может изобретать свою собственную систему защиты авторских прав

Социальной сети Маска запретили изобретать собственный “закон об авторском праве

Судья отклонил иск социальной сети X (бывший Twitter) Илона Маска к компании по сбору данных Bright Data, утверждавшей, что X незаконно получила доступ к данным пользователей и продала их.

Судья постановил, что X не смогла защитить свои авторские права и что поиск общедоступного пользовательского контента регулируется законом США об авторском праве, а не условиями использования X. X также не удалось доказать, что Bright Data нанесла какой-либо ущерб.

Генеральный директор Bright Data назвал решение суда победой для “бизнеса, исследований и не только”.

Возможно, X подаст апелляцию еще раз с более вескими доказательствами, но нынешняя позиция судьи говорит о том, что X будет трудно выиграть.

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