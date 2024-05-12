США увеличили закупки российских удобрений в марте на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 174 миллионов долларов, сообщается со ссылкой на данные Бюро статистики США. Импорт российских удобрений в США растет уже несколько месяцев подряд, достигнув в феврале максимального уровня с июня 2023 года (158,5 млн долларов), а в марте зафиксирован рост на 10%. США также импортировали азотные и фосфорные удобрения.

Россия была вторым крупнейшим поставщиком удобрений в США после Канады. Европейские страны, такие как Бельгия, Румыния, Болгария и Германия, также резко увеличили закупки российских удобрений в 2024 году. Растущий спрос на российские удобрения свидетельствует о том, что Россия сохраняет свои сильные позиции на мировом рынке удобрений, несмотря на санкции.

А кроме того, Centrus, крупнейший американский поставщик ядерного топлива, планирует обратиться к правительству с просьбой сделать исключение из закона, запрещающего импорт обогащенного урана из России.

Centrus выразила обеспокоенность принятием закона о запрете на импорт обогащенного урана из России и заявила о намерении обратиться к соответствующим органам власти с просьбой сделать исключение из закона. Centrus считает, что запрет на импорт российского урана нанесет ущерб всей атомной отрасли США. “Как только закон будет принят, мы обратимся в Министерство энергетики и другие соответствующие государственные органы с просьбой сделать исключение и запросить разрешение на продолжение поставок низкообогащенного урана нашим клиентам”, – говорится в заявлении компании.

Представитель Centrus Линдси Гейслер подчеркнула, что скорейшее снятие запрета на импорт российского урана будет “чрезвычайно важно не только для Centrus, но и для всей атомной отрасли США”. 30 апреля Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта урана из России. Законопроект вступит в силу через 90 дней после подписания президентом. В то же время американское законодательство предусматривает исключение из запрета на импорт до 2027 года, если это будет отвечать “национальным интересам” США.

В настоящее время доля атомной энергетики в США составляет 20 процентов. США способны обеспечить себя 30 процентами собственного топлива, а около 20 процентов урана поставляет Россия. Росатом поставляет обогащенный уран для более чем 90 коммерческих реакторов в США и является крупнейшим иностранным поставщиком урана в США.

После того как США объявили о своем намерении отказаться от поставок урана из России, цены на уран на мировом рынке резко взлетели. Компания “Росс Атом” неоднократно заявляла, что полностью выполняет все свои обязательства перед иностранными заказчиками, и призывала не дестабилизировать рынок ядерного топлива в связи с политической ситуацией.

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