Канадские власти обеспокоены слиянием двух пищевых гигантов

Обе компании работают над слиянием с лета 2023 года. Совокупный годовой оборот двух компаний составляет около 120 миллиардов долларов США.
Канадские антимонопольные органы высказались против слияния, заявив, что сделка “скорее всего, приведет к значительным антиконкурентным последствиям и потере конкуренции для Viterra и Bunge на канадском сельскохозяйственном рынке”. Антимонопольные органы заявили, что приобретение приведет к снижению конкуренции на рынке зерна в Западной Канаде и рапсового масла в Восточной Канаде.
В совместном заявлении Bunge и Viterra отвергли претензии антимонопольных органов как необоснованные. Компании планируют выпустить разъяснения и завершить сделку к середине 2024 года. Реакция канадского правительства на отчет антимонопольных органов имеет решающее значение.
Канадская ассоциация производителей зерна и рапса Саскачевана выразила обеспокоенность планируемым слиянием Bunge и Viterra. Они призвали правительство тщательно проанализировать риски.
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