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Новости Канадские власти обеспокоены слиянием двух пищевых гигантов
Composition with assorted raw organic vegetables. Detox diet

Канадские власти обеспокоены слиянием двух пищевых гигантов

Степан Артемьевский Май 12, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские власти обеспокоены слиянием двух пищевых гигантов отключены 7 Просмотров

Планы ведущей торговой компании Bunge Limited приобрести конкурирующую Viterra Limited обеспокоили как фермеров, так и канадские антимонопольные органы, сообщает 11 мая интернет-издание Aglaroyt.

Обе компании работают над слиянием с лета 2023 года. Совокупный годовой оборот двух компаний составляет около 120 миллиардов долларов США.

Канадские антимонопольные органы высказались против слияния, заявив, что сделка “скорее всего, приведет к значительным антиконкурентным последствиям и потере конкуренции для Viterra и Bunge на канадском сельскохозяйственном рынке”. Антимонопольные органы заявили, что приобретение приведет к снижению конкуренции на рынке зерна в Западной Канаде и рапсового масла в Восточной Канаде.

В совместном заявлении Bunge и Viterra отвергли претензии антимонопольных органов как необоснованные. Компании планируют выпустить разъяснения и завершить сделку к середине 2024 года. Реакция канадского правительства на отчет антимонопольных органов имеет решающее значение.

Канадская ассоциация производителей зерна и рапса Саскачевана выразила обеспокоенность планируемым слиянием Bunge и Viterra. Они призвали правительство тщательно проанализировать риски.

 

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