Жители Форт-Нельсона в Канаде экстренно эвакуированы из-за пожара

Лесные пожары, приближающиеся к городу Форт-Нельсон, вынудили власти Британской Колумбии провести экстренную эвакуацию, сообщает 11 мая Montreal Gazette.

Эвакуация была назначена для муниципалитета Северных Скалистых гор и первой народности Форт-Нельсона. Жителям было приказано эвакуироваться в Форт-Сент-Джон, расположенный в 380 км.

Было объявлено, что пожар представляет собой “непосредственную угрозу жизни, здоровью и имуществу”. Власти призвали людей, эвакуирующихся на машинах, брать с собой как можно больше пассажиров.

Когда началась эвакуация, пожар находился примерно в 12 км от Форт-Нельсона. В городе и близлежащей индейской резервации проживает около 3 000 человек.

Отмечается, что площадь пожара составила около 8 кв. км, и, несмотря на участие нескольких наземных групп и девяти противопожарных вертолетов, огонь не удалось локализовать.

Напомним, 2023 год стал особенно сложным для Канады из-за сильных лесных пожаров. Лесные пожары начались очень рано и продолжались в течение всего лета.

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