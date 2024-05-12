Жители Форт-Нельсона в Канаде экстренно эвакуированы из-за пожара

Эвакуация была назначена для муниципалитета Северных Скалистых гор и первой народности Форт-Нельсона. Жителям было приказано эвакуироваться в Форт-Сент-Джон, расположенный в 380 км.
Было объявлено, что пожар представляет собой “непосредственную угрозу жизни, здоровью и имуществу”. Власти призвали людей, эвакуирующихся на машинах, брать с собой как можно больше пассажиров.
Когда началась эвакуация, пожар находился примерно в 12 км от Форт-Нельсона. В городе и близлежащей индейской резервации проживает около 3 000 человек.
Отмечается, что площадь пожара составила около 8 кв. км, и, несмотря на участие нескольких наземных групп и девяти противопожарных вертолетов, огонь не удалось локализовать.
Напомним, 2023 год стал особенно сложным для Канады из-за сильных лесных пожаров. Лесные пожары начались очень рано и продолжались в течение всего лета.
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