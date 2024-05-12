Мотоциклист в критическом состоянии после столкновения на шоссе 40

По данным Полиции Квебека (SQ), инцидент произошел в 7:15 утра в пятницу на шоссе недалеко от бульвара Морган.
“Мотоциклист столкнулся с фурой, которая двигалась на низкой скорости по крайней правой полосе”, – сказала Ева Броху-Жубер, представитель SQUARE.
Пострадавший был без сознания, когда его доставили в больницу, и полицейские ожидают результатов медицинской экспертизы.
На месте работают следователи, которые выясняют обстоятельства, приведшие к столкновению.
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