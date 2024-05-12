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Новости Канадская полиция арестовала гражданина Индии за убийство сикха

Канадская полиция арестовала гражданина Индии за убийство сикха

Виктория Христова Май 12, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадская полиция арестовала гражданина Индии за убийство сикха отключены 0 Просмотров

Четвертый гражданин Индии был арестован канадскими властями в связи с убийством сепаратиста из Халистана Хардипа Сингха Ниджара, сообщает 12 мая газета Economic Times. По данным Объединенной группы по расследованию убийств (IHIT) Королевской канадской конной полиции (RCMP), 22-летний Амардип Сингх был арестован 11 мая за причастность к убийству Ниджара. Он уже был задержан региональной полицией Пила по подозрению в применении огнестрельного оружия, говорится в сообщении.

 

Сотрудники IHIT собрали улики и получили достаточно информации, чтобы прокуратура Британской Колумбии предъявила Амандипу Сингху обвинения в убийстве первой степени и заговоре с целью совершения убийства”, – говорится в заявлении полиции.

Агенты IHIT арестовали трех индийцев, Карана Брара (22 года), Камалприта Сингха (22 года) и Каранприта Сингха (28 лет), 3 мая за убийство Хардипа Сингха Ниджара. Всем троим, индийцам, проживающим в Эдмонтоне, предъявлены обвинения в убийстве первой степени и заговоре с целью убийства.

Напомним, Ниджар был убит 18 июня 2023 года возле сикхской гурдвары Гуру Нанак в Суррее, Британская Колумбия. Ниджар был сепаратистом Халистана и разыскивался в Индии по обвинению в терроризме.

В сентябре 2023 года отношения между Индией и Канадой серьезно обострились, когда премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что к убийству Ниджара “возможно” причастны индийские агенты. Индия осудила эти обвинения как мотивированные и иррациональные.

Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар заявил, что, предоставляя политическое пространство сепаратистам в Халистане, канадское правительство сигнализирует о том, что их банк голосов “более влиятелен”, чем верховенство закона.

 

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