62 % инвестиционных и аутсорсинговых компаний США и Канады используют искусственный интеллект

Согласно новому исследованию Deltek, 62 % инвестиционных и аутсорсинговых компаний сообщают, что они расширяют использование искусственного интеллекта. Статистика, опубликованная в последнем отраслевом исследовании Deltek Clarity Architecture & Engineering, показывает, что компании очень оптимистично смотрят на использование технологий искусственного интеллекта.

Согласно 45-му ежегодному отчету, 62 % из 650 опрошенных респондентов в сфере A&E в США и Канаде успешно используют искусственный интеллект для улучшения своей повседневной работы.

Полученные данные дополняют ценный отчет о последних тенденциях в отрасли, включая опубликованный в прошлом месяце опрос Autodesk, который показал, что 76 % всех профессионалов AEC уверены в том, что смогут внедрить искусственный интеллект в свой ежедневный рабочий процесс.

Отчет Deltek, подготовленный в сотрудничестве с Американским институтом архитекторов (AIA), также содержит информацию о проценте фирм, использующих генеративный искусственный интеллект для маркетинга и составления предложений (24%), обобщения данных (17%), 3D-моделирования и рендеринга (15%) и аналитики данных (14%). В нем также содержится информация о доле компаний, использующих генеративный ИИ для.

Сроки реализации проектов, затронутые нехваткой рабочей силы, по-прежнему остаются проблемой для компаний: 40 % сообщили, что задержки графика являются сложной задачей. Компании также прогнозируют рост чистой выручки на 11 % в 2023 году, что немного больше, чем 10,2 % в прошлом году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.