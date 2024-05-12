Посол Канады в России Сара Тейлор заявила в интервью CBC: “Я могу заверить вас, что сейчас отношения находятся в крайне плохом состоянии, возможно, худшем, чем когда-либо”, – сказала она.

Тейлор подчеркнула, что Канада намерена иметь “ограниченное взаимодействие” с Россией.

По этой причине, добавила посол, она не присутствовала на инаугурации Путина.

Она считает, что санкции в один прекрасный день окажут “значительное влияние на российскую экономику”.

В прошлом году министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил,что антироссийские санкции не смогли ни поставить Россию на колени в экономическом плане, ни привести к урегулированию украинского конфликта.

«Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно — «поставить Россию на колени в экономическом плане», приблизиться к миру. Получилось у нас или нет… Я думаю, очевидно, что не получилось», — сказал Сийярто.