Мужчине из Монреаля предъявлены обвинения в связи с контрабандой с помощью беспилотника в Миллхейвене

Полиция провинции Онтарио (OPP) сообщает, что 40-летнему мужчине из Монреаля предъявлены обвинения в связи с подозрением в том, что он сбросил с беспилотника неразрешенные предметы в учреждение Миллхейвен.

В четверг полиция получила информацию о том, что беспилотник упал на объект, “где были обнаружены сотовый телефон, каннабис, гашиш и табак”, – говорится в пресс-релизе OPP, опубликованном в воскресенье.

Мужчина был арестован в тот же день около 9:00 вечера на Бат-роуд, добавляют в полиции, отмечая, что он находился в арендованном автомобиле с квебекскими номерными знаками.

“При обыске транспортного средства были обнаружены пять сотовых телефонов и квитанция с подробным описанием покупки SIM-карт и активации SIM-карт”, – говорится в сообщении.

Подозреваемому предъявлены обвинения в распространении более 30 граммов сушеного каннабиса, нанесении ущерба на сумму менее 5000 долларов, сговоре с целью совершения преступления, подлежащего обвинению, и доставке контрабанды заключенному или получении контрабанды от него.

Он должен предстать перед судом Онтарио в городе Грейтер-Напани. Полиция не сообщила точную дату.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.