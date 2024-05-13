Мужчине из Монреаля предъявлены обвинения в связи с контрабандой с помощью беспилотника в Миллхейвене

В четверг полиция получила информацию о том, что беспилотник упал на объект, “где были обнаружены сотовый телефон, каннабис, гашиш и табак”, – говорится в пресс-релизе OPP, опубликованном в воскресенье.
Мужчина был арестован в тот же день около 9:00 вечера на Бат-роуд, добавляют в полиции, отмечая, что он находился в арендованном автомобиле с квебекскими номерными знаками.
“При обыске транспортного средства были обнаружены пять сотовых телефонов и квитанция с подробным описанием покупки SIM-карт и активации SIM-карт”, – говорится в сообщении.
Подозреваемому предъявлены обвинения в распространении более 30 граммов сушеного каннабиса, нанесении ущерба на сумму менее 5000 долларов, сговоре с целью совершения преступления, подлежащего обвинению, и доставке контрабанды заключенному или получении контрабанды от него.
Он должен предстать перед судом Онтарио в городе Грейтер-Напани. Полиция не сообщила точную дату.
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