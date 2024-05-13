Выстрелы прозвучали возле парка Гарно на юго-западе Монреаля

Полиция Монреаля (SPVM) проводит расследование после того, как ранним вечером в субботу возле парка Гарно в юго-западном районе Монреаля прозвучали выстрелы.

Около 19:45 в службу спасения 911 поступило сообщение о том, что возле парка Гарно, расположенного на бульваре Монк рядом с улицей Гарно в Монреале, были слышны выстрелы.

На месте происшествия полиция не обнаружила ни жертв, ни подозреваемых, но обнаружила гильзы на земле.

Согласно предварительной информации, один или несколько подозреваемых произвели выстрелы возле парка Гарно, возможно, из движущегося транспортного средства, и скрылись до прибытия полиции, сообщает SPVM.

Вокруг места происшествия был установлен периметр безопасности, а свидетели инцидента были опрошены полицией.

Следователи и специалисты по судебно-медицинской идентификации в настоящее время анализируют место происшествия, пытаясь понять точные обстоятельства этого события.

Кинологическая группа также была вызвана на место происшествия для поиска улик.

На момент написания этой статьи никаких задержаний произведено не было, и расследование все еще продолжается.

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