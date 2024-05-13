В память о сбитой женщине, была установлена мемориал с туфлями

Десятки людей собрались на бульваре Лавуазье в парке Ферланд в Монреале в субботу, когда была установлена пара белых туфель в память о матери и бабушке, которые были сбиты насмерть внедорожником почти четыре года назад в районе Сент-Леонард.

82-летняя Лусио Тиберио Тамбурро была сбита насмерть автомобилем, двигавшимся со скоростью 80 км/ч, когда она шла по тротуару 14 октября 2020 года.

“Прекрасным осенним днем, при великолепной погоде, она, как обычно, вышла из дома, чтобы прогуляться”, – рассказала представитель Ghost Bike Северин Ле Пейдж. “У нее было много друзей по соседству. Мы надеемся, что мемориал послужит напоминанием о необходимости принятия срочных мер, чтобы город, в котором мы живем, и наши общественные места стали безопасными для всех”.

Семья Тиберио Тамбурро обратилась в организацию Ghost Bike с просьбой разместить обувь и мемориальную доску накануне Дня матери.

“Лючия Тиберио Тамбурро также играла важную роль в жизни своих близких”, – говорится в пресс-релизе организации. “Она всегда была рядом, особенно со своими детьми и внуками”.

Велосипеды-призраки, скейтборды и обувь размещаются в местах инцидентов для того, чтобы призвать государственных чиновников сделать город более безопасным. Туфли – это 25-й памятник, который был установлен, и второй в честь пешехода.

Водителю было предъявлено обвинение в опасном вождении, но позже он был оправдан.

Тиберио Тамбурро родилась в Италии и была старшей из семерых детей. Она приехала в Монреаль, когда ей было 14 лет. Незадолго до своей смерти она переехала к дочери.

“Это был способ ее дочери успокоить себя, убедившись, что она в безопасности”, – говорится в пресс-релизе Ghost Bike.

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