Солнечная буря: сообщений об отключениях электроэнергии не поступало

Геомагнитная буря, которая в настоящее время воздействует на Землю, не привела к перебоям в подаче электроэнергии в Квебеке, но оставила свой след на небе, и в пятницу вечером в нескольких местах по всей провинции были замечены северные сияния.

По словам представителя Hydro-Québec Паскаля Пойнтлана, к утру субботы перебоев в подаче электроэнергии из-за солнечной бури не было.

В 1989 году геомагнитная буря привела к девятичасовому отключению электропередающих сетей Hydro-Québec.

Пойнлейн сказал, что с тех пор компания “внедрила ряд мер для повышения надежности нашей сети передачи данных”.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), нынешний глобальный солнечный шторм, который начался в пятницу, является самым сильным в своем роде за 21 год.

Таким образом, Гидрометцентр Квебека остается “в режиме повышенной бдительности”.

“Наши команды следят за происходящим. Мы изучаем, как геомагнитные бури влияют на напряжение на наших линиях электропередачи”, – добавил Пойнлейн.

Последствия этого шторма, который продлится до воскресенья, будут ощущаться до понедельника, говорит Лорн Маккин, руководитель оперативного отдела Канадского центра космической погоды.

“Из-за всей этой активности, исходящей от Солнца по направлению к Земле, мы можем столкнуться с возмущениями в ионосфере. “Эти возмущения связаны с северным сиянием, – сказал Маккин, – а также с перебоями в подаче электроэнергии, проблемами с радиосвязью и сбоями в работе спутников GPS.

Северное сияние было замечено в Монреале, где это явление встречается редко, в пятницу вечером, а также в нескольких других местах по всей Канаде.

Северное сияние окрасило небо нескольких стран по всему миру в период с пятницы по субботу вечером, в том числе на территориях, расположенных южнее обычного, таких как Калифорния, из-за геомагнитной бури.

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