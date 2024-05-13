Жительница Квебека купила лотерейный билет в магазине дочери и выиграла 1 миллион долларов

Женщина из Сагеней-Лак-Сен-Жан выиграла 1 миллион долларов в лотерее 6/49, купив билет в магазине своей дочери. Дени Беланже купила билет в Метабетчуанском отделении своей дочери в Метабетчуане-Лак-а-ла-Круа, примерно в 225 километрах к северу от Квебека.

Она выбегала одни и те же лотерейные номера в течение 35 лет и во время розыгрыша 4 мая обнаружила, что выиграла приз. Теперь она планирует помочь своей дочери построить новый дом и купить сыну грузовик, сообщается в пресс-релизе Loto-Quebec. Она также планирует отложить немного денег на образование своих внуков.

Магазин ее дочери получит 10 000 долларов (один процент) от выигрыша. Магазин, по-видимому, является неплохим местом для покупки лотерейных билетов.

В Loto-Quebec сообщили, что в 2023 году Патрис Герен купил здесь же билет, по которому выиграл джекпот в размере 2 миллионов долларов в лотерее 20x Supreme.

В июне 2021 года Роже Ларуш выиграл 1 миллион долларов в дополнительной лотерее, купив билет в этом же магазине.

“За последние недели в Квебеке появилось несколько новых лотерейных миллионеров. Жителям региона Сагеней-Лак-Сен-Жан также повезло. В прошлом году более 45 победителей из этого региона получили призы в размере 25 000 долларов и более”, – сказала исполнительный вице-президент Loto-Quebec Изабель Джин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.