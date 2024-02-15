В Квебеке будет на 280 врачей больше, но 4 региона по-прежнему теряют семейных врачей

Квебек продолжает расширять свой медицинский персонал, за последний год сеть здравоохранения пополнилась еще на 280 врачей, согласно последним данным Колледжа врачей (CMQ), опубликованным в четверг утром.

По состоянию на 31 декабря 2023 года в провинции насчитывался 26 001 зарегистрированный врач. Из них 47% – семейные врачи и 51,4% – специалисты.

Примерно у 1,5% есть разрешение, выданное в соответствии с соглашением между Квебеком и Францией. Данные также показывают, что примерно на сотню врачей больше, чем в 2022 году неактивны, то есть находятся в отпуске по болезни, творческом отпуске, отпуске по уходу за ребенком, вышли на пенсию или временно уехали из Квебека для прохождения специализированного обучения. В общей сложности в 2023 году 11,9% врачей были неактивны.

Почти каждый регион Квебека увеличил штат медперсонала, при этом Монреаль лидирует с 33 новыми семейными врачами и 63 специалистами разных профилей. На втором месте оказался Квебек с 38 новыми врачами, за ним следуют Лаурентийцы с 29. Число врачей, практикующих за пределами Квебека, оставалось стабильным на уровне 457.

В 2023 году четыре региона потеряли семейных врачей. Ланаудьер потерял больше всех, там на восемь врачей стало меньше. Четыре семейных врача покинули Абитиби-Темискаминг, Сагеней-Лак-Сен-Жан потерял трех, а Квебек потерял двух.

Женщин в этой профессии по-прежнему немного больше, чем мужчин, они составляют 55 процентов действующих врачей. Эта тенденция сохранится, поскольку 56 процентов врачей-ординаторов – женщины, и на их долю приходится 66 процентов студентов-медиков.

Данные CMQ также показывают, что подавляющее большинство (85,7%) врачей являются выпускниками университетов Квебека, при этом небольшая часть (3,6%) приезжает из других регионов Канады и 0,4% – из Соединенных Штатов.