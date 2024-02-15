В Монреале ожидается снегопад

Жителям Монреаля следует ожидать медленного передвижения на работу в пятницу утром, поскольку небольшой, но все же снегопад может обрушиться на юго-запад Квебека, начиная с вечера четверга.

Жителям Монреаля следует ожидать медленного передвижения на работу в пятницу утром, поскольку небольшой, но все же снегопад может обрушиться на юго-запад Квебека, начиная с вечера четверга.

После солнечного начала дня во второй половине дня облачность должна увеличиться, ожидается, что после вечернего часа пик начнется небольшой снег.

Ожидается, что снегопад будет устойчивым в течение вечерних часов и продолжится до утра пятницы, что приведет к образованию скользкой поверхности на дорогах и тротуарах.

В то время как в городе ожидается выпадение всего от пяти до семи сантиметров снега, это будет самый большой снегопад за месяц, поскольку февраль ознаменовался сухой и теплой погодой.

В Монреале в этом месяце выпал всего один сантиметр снега. Обычный снегопад для февраля составляет около 40 см.

Последняя снежная буря в городе произошла более месяца назад, когда 13 января в Монреале выпало около 17 см снега.

Окружающая среда и изменение климата Канада опубликовала рекомендации для путешественников по ту сторону границы с Онтарио, предупреждая об ухудшении видимости во второй половине дня и вечером в четверг с накоплением от пяти до 10 см осадков и пиковой скоростью снегопада от двух до четырех см в час.

Предупреждения о снегопаде также действуют в некоторых районах Онтарио, где возможно выпадение снега толщиной до 15 см.

В выходные в Монреале пройдут небольшие кратковременные дожди, а на следующей неделе вернется более сухая погода.

Ожидается, что дневные максимумы поднимутся выше отметки замерзания к среде.