В США озабочены наплывом нелегальных эмигрантов из Китая

Данные, опубликованные Таможенной и Пограничной службой США 14 февраля, свидетельствуют о резком увеличении числа китайских мигрантов, сообщает Fox News.

Согласно информации службы, уже с начала нового финансового года, то есть с 1 октября, более 20 тысяч граждан Китая незаконно пересекли границу. Для сравнения: за весь прошлый финансовый год 2021 было зарегистрировано всего 450 случаев пересечения границы китайцами.

Более 90% китайских мигрантов в 2023 финансовом году пересекли границу в районе Сан-Диего, в небольшом городке Джакумба, где имеется небольшая брешь в пограничной стене. Там Таможенная и Пограничная служба США зафиксировала рекордные цифры: по сравнению с предыдущим финансовым годом число нелегальных мигрантов из Китая, пересекающих границу, увеличилось на более чем 500%.

Прирост китайских мигрантов вызывает опасения относительно их возможной связи с Коммунистической партией Китая (КПК).

“С точки зрения национальной безопасности не менее важно сосредоточиться на том, кто проникает, а не насколько велик этот поток”, – заявил высокопоставленный сотрудник Таможенной и Пограничной службы США, оставаясь анонимным.

“И они привозят в нашу страну так много людей, что это действительно тревожно”, – добавил он.