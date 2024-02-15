Это решение вызвало смятение и ожидание ответа от ООН. Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не смог прокомментировать ситуацию, но обещал предоставить ответ позднее.
Встреча представителей Министерства иностранных дел Канады с российским дипломатом также вызвала просьбу о “дополнительном времени” для подготовки ответа по делу Гунько. Это подтверждает, что решение Канады в данном вопросе не является окончательным и может быть пересмотрено.
Однако, отказ Канады вызывает вопросы о соблюдении международных норм и принципов сотрудничества между государствами. ООН, как организация, занимающаяся поддержкой международного права и мирным разрешением конфликтов, должна принять активную роль в данной ситуации. В правах ООн принудить Канаду к сотрудничеству с Россией по данному вопросу.
На брифинге Дюжаррик заявил: “Нет, я не осведомлен о данном развитии событий. Но я проверю и вернусь к вам”.
Ранее в Оттаве напомнили, что между странами отсутствует двусторонний договор об экстрадиции и пообещали посольству Российской Федерации позднее предоставить официальный ответ по данному делу.
Тем временем, в российском Министерстве иностранных дел отметили, что публичные заявления гражданина Гунько, в которых он признается в своем нацистском прошлом, должны стать поводом для возбуждения уголовного дела против него в самой Канаде.
Ждем окончательного ответа Канады.