Канадские ученые предрекли белым медведям страшную смерть

Ученые из Канады предупредили о серьезных последствиях для белых медведей, вызванных глобальным потеплением.

В связи с таянием ледников, медведи сталкиваются с угрозой голодной смерти, так как им не хватает льда, который служит им путем доступа к пище.

Обнаружено, что в западной части Гудзонова залива период отсутствия льда увеличился на три недели за последние 35 лет, что приводит к увеличению времени, проведенного медведями на суше и ограничивает их возможности для охоты.

Белым медведям не хватает необходимого питания и, согласно исследованиям, большинство из них теряют в весе и страдают от голодания. Эти наблюдения являются тревожным предупреждением о необходимости принятия мер для борьбы с климатическим кризисом и защиты животных от вымирания.

Анализ спутниковых данных также показывает угрозу выбросов метана в странах Южной Азии, Аргентине и Испании, которые способствуют глобальному потеплению. Если не будут предприняты действия по управлению этими выбросами, климатическая катастрофа станет неизбежной.

В данном контексте необходимы срочные меры для снижения выбросов парниковых газов и защиты природы от дальнейших негативных последствий изменения климата.