Ученые провели исследование: люди, бросившие курить до 40 лет, живут дольше

Ученые из Университета Торонто провели обширное исследование, результаты которого были опубликованы в журнале NEJM Evidence.

Исследование демонстрирует, что отказ от курения до 40 лет значительно увеличивает продолжительность жизни. Для своей работы ученые использовали данные обсервационного исследования, в котором участвовало 1,5 миллиона взрослых из США, Великобритании, Канады и Норвегии, как курящих, так и некурящих.

Анализ состояния здоровья участников показал, что риск преждевременной смерти у курильщиков в возрасте от 40 до 79 лет в среднем в три раза выше, чем у некурящих. Ожидаемая продолжительность жизни курильщиков короче на 12-13 лет, что свидетельствует о серьезном вреде, который курение наносит здоровью.

Однако исследование также дает обнадеживающие результаты: бывшие курильщики, отказавшиеся от вредной привычки, замечают значительное улучшение состояния здоровья. Исследование, проведенное в течение 15 лет, показало, что риск смерти у них снижается в 1,3 раза. Особенно положительные изменения наблюдаются у тех, кто бросил курить до 40 лет: их потенциальная продолжительность жизни сравнивается с продолжительностью жизни некурящих.

Интересным фактом, выявленным учеными, является то, что положительный эффект от отказа от курения проявляется быстро. Чтобы восстановить половину потерянных лет жизни достаточно не курить в течение трех лет. Эти результаты подчеркивают важность раннего отказа от курения для достижения долгой и здоровой жизни.