Студенческий союз Макгилла отменяет встречу с Энтони Хаусфатером из-за взглядов на войну Израиля и ХАМАСА

Депутат от либеральной партии Энтони Хаусфатер выступил с заявлением после того, как Студенческое общество Университета Макгилла (SSMU) отменило встречу с ним в последнюю минуту из-за его взглядов на войну Израиля и ХАМАСА.

Хаусфатер и SSMU должны были обсудить финансирование студентов в связи с повышением платы за обучение со стороны правительства Квебека. Но студенческий союз отменил встречу за полтора часа до ее начала.

“У меня никогда не было, чтобы группа отменяла встречу, потому что они не согласны с моей точкой зрения по вопросу, который не имеет ничего общего с проблемами, по поводу которых мы встречались, и не изменился с того времени, когда они просили о встрече”, – сказал Хаусфатер в интервью.

На прошлой неделе в электронном письме SSMU попросил встретиться с депутатом, чтобы обсудить поддержку иностранных студентов, студенческое жилье,

услуги по охране психического здоровья и финансовую помощь студентам.

“Я большой сторонник англоязычных учебных заведений в Квебеке”, – сказал Хаусфатер, член парламента от Монт-Ройял. “Я был в первых рядах сторонников решения правительства Квебека увеличить количество студентов из других провинций, чтобы не нанести ущерб нашим английским университетам”.

Но SSMU отменил встречу во вторник, сославшись на “откровенную поддержку Хаусфатером израильского государства”.

“Государственные служащие обязаны отстаивать понятия демократии, мира и справедливости, несмотря ни на что”, – говорится в электронном письме. “Мы требуем, чтобы мистер Хаусфатер еще раз продемонстрировал эти ценности”.

Хаусфатер выступил против решения Канады присоединиться к резолюции Организации Объединенных Наций, призывающей к прекращению огня в конфликте. Он также отверг заявления Южной Африки о том, что Израиль совершает геноцид.

Бывший канадский сенатор и журналист Джоан Фрейзер считает, что студенты совершили “серьезную ошибку”, отказавшись встретиться с депутатом.

“У меня нет права требовать от любого избранного представителя, чтобы он занял определенную позицию. Я могу призвать их к этому. Я могу настоятельно призвать их делать то, что я считаю правильным, но я не могу требовать от них”, – сказала она в интервью.

Хаусфатер отметил, что эта встреча не имела никакого отношения к войне между Израилем и ХАМАСОМ.

“Это не имеет никакого отношения к Ближнему Востоку. И снова идея о том, что мы позволяем различным взглядам на иностранную войну отвлекать нас от вопросов, которые непосредственно затрагивают студентов, и лишать встречи с человеком, который, вероятно, является одним из их самых больших защитников”, – сказал он. “Для меня это действительно странно”.

Депутат сказал, что он все еще готов встретиться с SSMU и надеется, что они пересмотрят свое решение.