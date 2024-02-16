Поколение без дома

Бунгало в Бушервилле с огромным садом за 325 000 долларов. Квинтуплекс от Laval за 400 000 долларов. Отремонтированная квартира с четырьмя комнатами в Виллере за 199 000 долларов.

Вы можете подумать, что я беру примеры цен на недвижимость из прошлого века, но эти объекты были выставлены на продажу в феврале 2014 года, то есть всего 10 лет назад.

В наши дни приобретение собственности скрыто в тупике жилищного кризиса. Но для целого поколения это мечта, становящаяся недостижимой. Даже немыслимо : согласно опросу Ipsos, 64% молодых жителей Квебека отказались от идеи когда-нибудь стать владельцем дома или квартиры.

Нарастает историческое неравенство между подрастающим поколением и предыдущим.

Впервые, по крайней мере за полвека, уровень владения недвижимостью в Квебеке снизился. В период с 2016 по 2021 год он снизился с 61,3% до 59,9%, что значительно отстает от среднего показателя по Канаде, составляющего 66,5 %.

Это может показаться статистической деталью, но это скорее тенденция, которая не подает никаких признаков того, что хочет измениться.

Многие домохозяйства тратят больше, чем когда – либо, своих доходов на выплату ипотеки-когда банк соглашается предоставить им ссуду. Доступность рынка недвижимости находится на самом низком уровне по крайней мере с 1981 года практически по всей стране, согласно тревожному отчету, опубликованному Шарлем Сен-Арно, главным экономистом фирмы Alberta Central1.

И именно в Монреале, из всех крупных канадских городов, ситуация ухудшилась больше всего за последний год, утверждает он.

В мегаполисе семьям теперь необходим чистый годовой доход, то есть доход после уплаты налогов, в размере 121 000 долларов, чтобы они могли подумать о покупке недвижимости по средней цене с первоначальным взносом в размере 20 %.

Согласно расчетам Сен-Арно, цены должны упасть на 43 %, или заработная плата должна увеличиться пропорционально, или процентные ставки должны упасть почти до нуля, чтобы недвижимость снова стала доступной для среднего жителя Монреаля.

Покупка жилья является для большинства людей главной инвестицией всей их жизни и самой важной частью их богатства. Домовладение также обеспечивает постоянный приток кислорода на рынок аренды. Люди, которые покупают, как правило, освобождают жилье, которое становится доступным для другого арендатора. Эффект домино, если хотите.

Наконец, покупка жилья представляет собой форму защиты от выселений и других неправомерных повышений арендной платы, которые стали обычным явлением на рынке аренды Квебека.

Лидер Квебекской партии Поль Сен-Пьер Пламондон в понедельник представил довольно подробный план на этот счет. В нем предлагается ряд мер, вдохновленных в основном правительственными программами 1980-х и 1990-х годов.

PQ, среди прочего, предлагает скидку в размере 3,5 % от действующей ставки по ипотеке для первых покупателей жилья, выплачиваемую государством в течение трех лет. Очень похоже на программу правительства Роберта Буррасса «Мой тариф, моя крыша».

В другом меморандуме, поданном в Министерство финансов в рамках консультаций по бюджету на 2024-2025 годы, содержится смелое предложение. Застройщики Лоуренс Винсент, президент Prevel, и Мартин Галарно, партнер TGTA Group, предлагают создать фонд в размере 1 миллиарда долларов, чтобы стимулировать покупку первого дома.

Эта сумма составит 20 % от покупной цены, что эквивалентно первоначальному взносу, сумма, которая должна быть погашена в течение 10 лет путем добавления к ней прироста стоимости, реализованного в собственности. Это повышение может снизить ежемесячные платежи примерно на 500 долларов в месяц за квартиру стоимостью 400 000 долларов по текущим ставкам.

Поскольку фонд будет рекапитализирован по мере погашения ссуд, это будет инвестиция с нулевыми затратами, возможно, даже немного выгодная для всех квебекцев, считают разработчики.

Квебек считает, что он уже вложил целое состояние в доступное жилье, и ждет, чтобы увидеть, как эти суммы будут реализованы на начальном этапе строительства.

Но для всех тех молодых (и не очень молодых) представителей среднего класса, которые уже испытывают трудности со своей арендной платой в 2000 долларов и безудержным счетом за продукты, это отсутствие прямой помощи может быть воспринято как пощечина.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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