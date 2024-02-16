Преподаватели Университета Лаваля объявили забастовку

Недавние примирительные встречи между Университетом Лаваля и профсоюзом, представляющим преподавателей, не смогли предотвратить забастовку.

В пресс-релизе, опубликованном в среду вечером, Синдикат временных работников и преподавателей Университета Лаваля (SCCCUL) объявил, что забастовка официально начнется в четверг.

В сообщении для своих членов профсоюз упомянул, что переговоры зашли в “тупик”, и объявил о четырехдневных забастовках в четверг и пятницу, а также в понедельник и вторник. Профсоюз, входящий в ассоциированную с CSN Национальную федерацию преподавателей Квебека, получил мандат на 10-дневную забастовку.

Университет Лаваля отреагировал на объявление о забастовке в пресс-релизе в среду вечером: “Мы считаем прискорбным, что была объявлена забастовка, и мы делаем все возможное, чтобы поддержать студенческое сообщество”, – сказала Катя Бержерон, проректор по учебной работе и делам студентов, ответственная за здравоохранение.

Университет хотел бы отметить, что мероприятия, запланированные на эти выходные, 17 и 18 февраля, продолжаются.

“Несмотря на решение профсоюза о забастовке, переговоры продолжаются с помощью посредника. Мы уверены, что он позволит нам как можно скорее достичь соглашения на благо всего университетского сообщества”, – сказал Андре Дарво, исполнительный проректор и проректор по кадрам и финансам.

Как руководство, так и профсоюз указали, что заработная плата в настоящее время является основным предметом спора, поскольку нормативные положения были в основном урегулированы после нескольких месяцев переговоров.

С января сторонам оказывает помощь посредник Министерства труда.

Во вторник руководство университета заявило, что осведомлено о возможных последствиях забастовки. “Мы понимаем, что последствия могут быть значительными, и Университет Лаваля делает все возможное, чтобы способствовать заключению соглашения как можно скорее, на благо всего университетского сообщества. Мы очень чувствительны к тому факту, что у 67% студентов, зарегистрировавшихся на зимнюю сессию, есть по крайней мере один курс, предлагаемый преподавателем”.

На своей странице в Facebook профсоюз попросил своих членов “следить за обновлениями” на случай, если предварительное соглашение будет готово к утру четверга.