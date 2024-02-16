OpenAI Sora — нейросеть, умеющая создавать видео, которые сложно отличить от настоящих

OpenAI представила новую нейросеть под названием Sora, которая способна создавать реалистичные видео, мало отличаемые от настоящих.

Эта новая модель – диффузионная модель – способна генерировать сложные сцены с несколькими персонажами, различными движениями и детализированными объектами и фоном. Sora обладает пониманием о поведении объектов в физическом мире и умеет интерпретировать подсказки.

Уникальностью Sora является возможность генерировать видео целиком, а не по кадрам, что позволяет избежать проблем с объектами, меняющими свое положение во время движения или перемещения камеры.

Хотя Sora все еще находится в стадии разработки, OpenAI пока не планирует сделать ее широко доступной, из-за опасений в отношении безопасности. Компания занимается идеями, направленными на сокращение возможности создания ненавистного контента и ясной маркировки видео, генерируемого искусственным интеллектом.

Однако уже сейчас OpenAI предоставляет доступ к Sora определенному числу художников, дизайнеров и режиссеров, чтобы получить обратную связь и использовать модель наиболее эффективно для творческих целей.

Важно отметить, что новость о Sora появилась на сайте OpenAI всего полчаса назад, поэтому многих видео еще нет на других платформах. Рекомендуется посетить сайт и ознакомиться с другими видео, созданными Sora, так как их там представлено множество.