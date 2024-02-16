Марш в Монреале в поддержку убитых, пропавших без вести женщин и девочек из числа коренного населения

Жители Монреаля прошли маршем по улицам в среду вечером, требуя справедливости для пропавших без вести и убитых женщин, девочек из числа коренного населения.

Организаторы провели митинг на площади Кэбот, прежде чем отправиться маршем на Площадь Канады. Собравшиеся держали плакаты с фотографиями близких, в том числе 61-летней Глэдис Толли, которая была сбита патрульной машиной полиции Квебека в 2001 году, и 16-летней Мэйзи Оджик из Маниваки, которая исчезла 8 сентября 2008 года.

Другие держали плакаты с надписью “Больше никаких украденных сестер”. Активистка из числа коренных народов Накусет сказала, что эти марши необходимы, потому что проблема никуда не делась. “Это не прекратилось только после окончания расследования… мы все еще боремся с потерей наших женщин, мы все еще боремся с полицией. Мы все еще пытаемся добиться справедливости, и необходимо предпринять больше действий”, – сказал Накусет.

Несколько ораторов обратились к собравшимся с речью о защите их прав как коренных народов и привлечении властей к ответственности за принятие мер против насилия в отношении женщин и девочек из числа коренных народов. “Это так важно для меня, потому что впервые, насколько я помню, я сознательно оплакивала кого-то, когда мне было семь лет, а моя двоюродная сестра, которой было пять лет, была убита”, – сказала Сара Карриер, женщина из племени Инук, которая вела мероприятие.

“Это было началом для многих других женщин и девочек, которых я теряю в своей жизни от рук насилия. Это важно для меня, важно повышать осведомленность и объединяться как сообщество”. Национальное расследование пропавших без вести и убитых женщин и девочек из числа коренного населения привело к нескольким призывам к действию, но ни один из них не имеет юридической силы, поэтому важно требовать, чтобы их не игнорировали, сказала Карриер.

Одной из групп, организовавших мероприятие в среду, является Iskweu, инициативный коллектив Монреальского приюта для коренных женщин, направленный на преодоление кризиса. Группа, созданная в память Аласи Туккиапик, которая была найдена мертвой в сентябре прошлого года в Монреале, спустя несколько месяцев после того, как она пропала без вести, обвинила полицейскую службу Монреаля в неправильном ведении дела. Полиция заявила, что рассмотрит это дело, которое все еще продолжается.

“Проекты, подобные проекту Iskweu, необходимы по всей Канаде. Несмотря на предпринимаемые усилия, число пропавших без вести и убитых женщин из числа коренных народов (MMIW) не уменьшилось, а ежедневное насилие, с которым сталкиваются женщины из числа коренных народов, растет”, – заявила Янис Кававаук-Бибо, координатор исследований проекта Iskweu, в пресс-релизе.

“Мы заслуживаем того, чтобы чувствовать себя в безопасности и иметь те же возможности, что и любой другой канадец. Важно выполнить все рекомендации Национального расследования, чтобы эффективно решать эти проблемы”.