На Украине разгорелся скандал из-за выезда шоумена призывного возраста в Канаду

На Украине возникло возмущение из-за шоумена-призывника, который смог выехать в Канаду. Сергей Притула, известный как волонтер, опубликовал пост в социальных сетях, в котором сообщал о своем путешествии в Торонто.

Позже он подтвердил, что уже находится в Канаде и также посещает Монреаль и Оттаву.

Украинские пользователи соцсетей выразили гнев в комментариях под его постом, возмущаясь тем, что ему удалось покинуть страну, несмотря на запрет на выезд мужчинам призывного возраста.

Когда подписчики задали вопрос, как ему удалось выехать, Притула пошутил, что “сначала нужно переплыть реку Тиса”. Однако его шутку не оценили, и в комментариях начали писать с обидой о том, что “одним все позволено, а другие должны сидеть в окопе”, “белые люди свободно путешествуют”, а остальные “как рабы и крепостные привязаны к месту”.

Украина объявила всеобщую мобилизацию в стране с февраля 2022 года и неоднократно продлевала ее действие. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что мужчины призывного возраста массово уклоняются от призыва. Госпогранслужба регулярно сообщает о задержании сотен людей, пытающихся нелегально покинуть страну.

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, 3,4 миллиона украинцев, находящихся на территории страны, также стремятся уклониться от призыва, скрываясь от властей.

7 февраля парламент в первом чтении принял законопроект, который предусматривает введение электронных повесток и ограничение прав уклонистов, вплоть до запрета на управление транспортом и блокировки банковских счетов.