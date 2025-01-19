VW Group расширит партнерство с американским электромобильным стартапом

Volkswagen Group намерена расширить свое сотрудничество с американским стартапом Rivian, который фокусируется на производстве электромобилей, сообщает немецкое издание Der Spiegel 17 января.

«Мы рассматриваем варианты совместного использования платформ и увеличения объемов закупок. Volkswagen Group может предложить серьезные возможности для небольшого бренда, такого как Rivian,» — отметил генеральный директор концерна Оливер Блюм в интервью.

Как указывает газета, Rivian уже выпустила электропикап и внедорожник, продав около 50 000 машин в США и Канаде в 2024 году. В то же время Volkswagen продала более девяти миллионов автомобилей по всему миру за тот же временной период. Сообщается, что крупнейший автопроизводитель Европы планирует инвестировать почти $6 миллиардов в Rivian до конца 2027 года.

Согласно информации, основным направлением партнерства станет создание совместного предприятия в Кремниевой долине для разработки новой электроники для автомобилей Volkswagen. Кроме того, Audi и Porsche, а также новый бренд Scout, нацеленный на американский рынок, выиграют от этого сотрудничества. Scout планирует представить электрический внедорожник и пикап в 2027 году.

В интервью Блюм подчеркнул, что Volkswagen не собирается использовать Rivian для создания соперника для Scout, так как автомобили позиционируются совершенно иначе. Он отметил, что базовая стоимость пикапов Scout составляет $45 000, тогда как Rivian — около $70 000.

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