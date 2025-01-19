Христя Фриланд намерена баллотироваться на пост премьер-министра Канады

Христя Фриланд объявила о своем желании стать премьер-министром Канады и лидером Либеральной партии страны. Как сообщает 17 января The Guardian, она начала свою предвыборную кампанию с целью борьбы за страну.

«Я собираюсь участвовать в выборах ради Канады», — отметила она. Фриланд покинула пост министра финансов в прошлом месяце после разногласий с премьер-министром Джастином Трюдо.

В опубликованной в Toronto Star статье Фриланд поделилась своим планом по противодействию политике Трампа.

«Сила заключается в откровенности по отношению к нашим американским соседям: мы любим свою страну так же, как и вы свою. Если кто-то нападет на нас, мы ответим. Мы не будем эскалировать конфликт, но и не уходим в тень», — подчеркнула она, добавив, что реакция Канады на угрозу повышения тарифов будет «четкой и болезненной».

«Фермеры из Висконсина, производители посудомоечных машин из Мичигана и производители апельсинов из Флориды, будьте готовы. Канада является крупнейшим экспортным рынком для Америки», — заключила она.

Фриланд стремительно построила свою карьеру в политике, занимая различные министерские посты в правительстве Трюдо.

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