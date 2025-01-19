Предупреждение об экстремальных холодах действует в прериях, некоторых районах Онтарио и Квебека

Министерство окружающей среды Канады выпустило предупреждение об экстремальных холодах для большей части прерий и некоторых районов Онтарио и Квебека.

По данным национального метеорологического агентства, в некоторых районах страны, включая северную Альберту и большую часть Саскачевана и Манитобы, похолодание опустится ниже -40.

Ожидается, что похолодание продлится до выходных.

Оно также затронет северные районы Онтарио и Квебека, где, по словам национальных синоптиков, холода могут продержаться до среды.

Агентство выпускает подобные предупреждения, когда холод представляет опасность для здоровья.

Оно предупреждает, что людям следует по возможности оставаться дома, а если нет, то кутаться, так как при таком холоде обморожение открытых участков кожи может произойти в считанные минуты.

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