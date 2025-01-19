С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или Святое Богоявление, празднуется Православной Церковью 19 января по новому стилю. Накануне праздника, 18 января, отмечается день Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник, установлен строгий пост.

19 января 1920 года на территории Московского университета на улице Моховой прошла церемония закладки памятников А.И. Герцену и Н.П. Огарёву. В присутствии делегатов от рабочих организаций под музыку оркестра были заложены доски с надписями, информирующими о возведении памятников.

Хотя американские президенты отвечали на вопросы представителей прессы на пресс-конференциях с 1913 года, первоначально подобные мероприятия были «не для печати». Они перешли на принцип «для печати» и стали открыты для телевидения с 19 января 1955 года, когда первую подобную пресс-конференцию провел в Белом доме президент США Дуайт Эйзенхауэр.

19 января 1963 года состоялось сенсационное выступление британской рок-группы «Битлз» (The Beatles) на сцене лондонского эстрадного театра «Палладиум», которое прославило их на всю страну. Вокально-инструментальный квартет своим названием обязан идее Леннона соединить слово, обозначающее ритмическую пульсацию «beat», и слово, связанное ассоциативно с насекомым «beetle».

С 17 января по 28 февраля 1991 года США и их союзники провели операцию «Буря в пустыне», разгромив иракские войска и освободив Кувейт. 19 января 1991 года президент Ирака Саддам Хусейн отдал приказ откачать сырую нефть из терминала «Си-Айленд» в Кувейте и семи крупных нефтяных танкеров и сбросить ее в море. По предварительным оценкам в море было вылито 816 тысяч тонн нефти.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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