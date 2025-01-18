Недвижимость: покупатели возвращаются, а цены взлетят в 2025 году

После очень насыщенного конца года индустрия недвижимости Квебека прогнозирует, что в 2025 году сохранится ускоренный уровень активности, наблюдавшийся в последние месяцы, и цены продолжат расти.

Только в декабре количество сделок с жильем выросло на 52 % по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Этот взрыв экономисты в основном связывают с пятью последовательными корректировками ключевой процентной ставки за последние семь месяцев. «Покупатели, впервые приобретающие жилье, активизировались осенью, воспользовавшись более низкими ставками и большим количеством объявлений», – объясняет Чарльз Брант, директор по анализу рынка Ассоциации профессиональных продавцов недвижимости Квебека (APCIQ).

Учитывая возможность того, что 2025 год предложит еще более выгодные условия финансирования, такие как дальнейшее снижение ставок Банком Канады и применение новых стимулов (30-летняя амортизация), он ожидает, что следующий год будет не менее насыщенным, чем 2024-й.

Вынужденные продажи

Заместитель главного экономиста Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) думает не меньше. Таня Бурасса-Очоа отмечает, что продление в 2025 году не менее 1,2 миллиона ипотечных кредитов с фиксированной ставкой также может способствовать раздуванию статистики.

Поскольку 85 % этих заемщиков взяли ипотечные кредиты, когда ключевая ставка Банка Канады составляла 1 % или меньше, компания опасается, что возобновление кредитов по гораздо более высоким процентным ставкам заставит многих из них пересмотреть свой образ жизни.

Хотя ситуация пока не столь драматична, квебекская компания JLR, дочернее предприятие Equifax, отметила, что за последние двенадцать месяцев в Квебеке уже наблюдается значительный рост числа безнадежных долгов. Так, количество уведомлений об исполнении обязательств выросло на 19 %, количество списаний – на 21 %, а количество законных ипотечных кредитов – на 17 %.

Рост запасов и цен

Эти цифры свидетельствуют о том, что значительное число домовладельцев по-прежнему испытывают финансовые трудности и не могут выполнить свои ипотечные обязательства. В результате ожидается увеличение числа домов, выставленных на продажу, а значит, и объема жилья на рынке перепродажи. По данным APCIQ, количество новых объявлений на 2024 год в целом (133 778) уже на 13 % выше, чем в прошлом году.

А на 1 января 2025 года количество (36 230) домов на рынке перепродажи (инвентарь) было уже на 14 % выше, чем годом ранее.

Больше, чем в Торонто и Ванкувере

При этом цены, судя по всему, не собираются падать. Это далеко не так. Экономист Чарльз Брант прогнозирует, что в 2025 году средний рост цен составит от 7 до 9 %, в зависимости от региона и типа недвижимости.

Royal LePage ожидает, что к 2025 году цены в Квебеке вырастут на 7%. Прогнозируемый рост цен в Большом Монреале на 6,5 % даже превзойдет показатели Торонто (5 %) и Ванкувера (4 %).

«В то же время Квебек-Сити будет выделяться ожидаемым ростом цен на 11 % – самым сильным в стране, чему будет способствовать, главным образом, ограниченный объем запасов», – отмечает Доминик Сент-Пьер, старший вице-президент.

В прошлом году, по данным APCIQ, медианная цена продажи односемейных домов в Квебеке выросла на 8% по сравнению с 2023 годом и составила 450 000 долларов. Медианная цена на кондоминиумы (378 000 долларов) во всех регионах вместе взятых выросла на 5 % за тот же период.

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