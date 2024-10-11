Гуляем по Монреалю: соборы и храмы нашего города

Соборы и храмы нашего города

Собор Святой Марии, Королевы Мира, также известный как Мари-Рен-дю-Монд, находится в Монреале, Канада. Он занимает третье место по величине в Квебеке, его длина составляет 101 метр, а ширина 46 метров. Высота центрального купола достигает 77 метров, его диаметр — 23 метра. В непосредственной близости от основного здания размещена небольшая часовня, которую украшает величественный мраморный крест с распятием, созданный скульптором Филиппом Эбером. Возведение данного собора организовал второй епископ Монреаля, Игнатий Бурже, чтобы заменить сгоревший собор Сен-Жака в 1852 году. Он был построен в неоготическом стиле, и некоторые элементы его фасада взяты из собора Святого Петра в Риме. Начало строительству было положено в 1875 году, и к 1894 году храм уже был освящён. Фасад собора украшают статуи святых покровителей тринадцати приходов Монреаля, что напоминает оформление фасада собора Святого Петра, где располагаются двенадцать апостолов. Внутреннее убранство собора впечатляет: арки и карнизы позолочены, а стены украшены росписью с библейскими сценами. В центре находится главный алтарь, над которым расположен балдахин — уменьшенная копия работы Бернии.

Люди, которые ценят не только свою религию, но и взгляды других, заслуживают уважения. Даже если вы не католик, посещение знаменитого Собора Святого Джозефа в Монреале, Канада, станет для вас замечательным опытом. Его архитектурное величие и стиль, выполненный в духе итальянского ренессанса, произведут на вас впечатление. Собор был спроектирован двумя архитекторами из Франции и находится на северном склоне горы Мон-Руяль, его высота достигает 61 метра, что удивит даже самых искушенных гостей. Собор расположен в центре города, так что его найти будет довольно легко, ведь гора Мон-Руяль также находится в этой области. Если вы принадлежите к католической общине, то это место стоит посетить обязательно. Множество людей мечтают увидеть главную католическую церковь Канады, но не всем удается это осуществить. Если вам выпала возможность побывать здесь, не упустите её!

Первой католической церковью в Монреале, Канада, стала святого Иакова. Её строительство началось в 1822 году в самом сердце французского квартала. После разрушительного пожара храм был восстановлен архитекторами из Квебека, Джоном Остеллом Бурго и Виктором Бурго. В результате завершения восстановительных работ церковь святого Иакова приобрела свой подлинный облик: здание в классическом романском стиле с двумя симметричными башнями на фасаде. С течением времени выяснилось, что собор слишком массивен для нестабильных глинистых грунтов, на которых он был построен. Поэтому в 1908 году было решено изменить центральную часть фасада, чтобы уменьшить вес здания. В результате появились неоготические арочные входы и новые окна, оформленные изящными витражами. Внутреннее убранство храма выдержано в классическом барочном стиле: светлые, высокие своды, украшенные росписями и фресками, позолоченные хрустальные люстры и резные детали алтарной части.

В самом сердце Монреаля находится площадь Искусств, где располагается выдающаяся национальная историческая достопримечательность Канады — базилика Нотр-Дам, широко признанная одним из самых великолепных сооружений мира. Этот кафедральный храм, способный вместить до девяти тысяч верующих, был создан в 1829 году под руководством архитектора Джеймса О’Доннелла, который воз revived ганический стиль. Внешний вид собора выглядит довольно мрачно из-за его семидесятиметровых башни, стремящиеся к небу. Интересно, что звук одного из тяжеловесных колоколов, именуемого Жан-Батист, слышен на расстоянии до 25 километров от здания. Внутреннее убранство базилики наполнено древней роскошью и восхищает зрителей изысканными витражами, великолепием алтаря и резьбой из редких древесных пород. Музыка органа полностью отвлекает от повседневной суеты, создавая атмосферу умиротворения.

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