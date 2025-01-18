KartinaTV рекомендует к просмотру!

Начните 2025 год вместе с KartinaTV! Новые фильмы и шоу — наша видеотека пополнилась свежими релизами, а в новом году вас ждут громкие премьеры, которые нельзя пропустить.

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Видеотека Premier – Сериал «Первый раз». Премьера!

Костя учится в школе, неохотно занимается спортом, который ему не нравится, и испытывает трудности в общении с девушками. Его особенно тревожит, что он всё ещё девственник, в отличие от своих друзей. Когда родители отправляются в отпуск, он решает устроить вечеринку у себя дома, надеясь, что красавица-одноклассница Катя ответит на его чувства.

Видеотека START – Сериал «Два холма» Новый сезон. Весной!

2140 год. Опасный вирус уничтожил 99,9 % мужского населения Земли. Теперь большинство женщин обитают в высокотехнологичных экопоселениях, вдали от мегаполисов. Немногие выжившие мужчины либо выживают на руинах старого мира, либо превращаются в «содержанок», чья единственная роль — помогать женщинам продолжать род.

Видеотека Premier – Скетч-шоу «Демис и Марина». Премьера!

Знаменитые комики и звёзды Comedy Club Демис Карибидис и Марина Кравец представляют уникальное скетч-шоу. В рамках программы они примерят самые неожиданные образы, раскроют закулисные тайны шоу-бизнеса и пригласят зрителей в мир своих повседневных будней.

Видеотека START – Мультсериал «Лео и Тиг»

Первый современный анимационный проект о природе Приморского края. Леопардик Лео и тигрёнок Тиг – неразлучные друзья, которых ждут увлекательные приключения. Каждый день они открывают для себя что-то новое, разгадывают тайны и помогают тем, кто попал в беду.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

На официальном сайте www.kartinacanada.com вы можете с лёгкостью оформить трёхдневную подписку абсолютно бесплатно. Для желающих попробовать телеприставку в действии посетите наш Show Room в магазине по адресу: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC, H3X2H9 – здесь же можно приобрести и саму приставку.

Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9

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