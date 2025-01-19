Святейший Престол выпустил автобиографию Папы Римского Франциска

Книга Папы Франциска (Хорхе Мария Бергольо) под названием «Надежда: Автобиография», написанная в сотрудничестве с итальянским редактором Карло Муссо, была издана на итальянском и еще 17 языках, охватив около 100 стран. Как сообщает UCA News, выпуск состоялся 16 января.

В Соединенных Штатах книгу представила Random House, а в Канаде — Penguin Random House Canada.

Себя называя «стариком» и признав, что не ожидал долгого пребывания на папском престоле, Папа Франциск делится в книге своими мечтами о будущем.

«Не следует бояться завтрашнего дня; мы должны его строить, исходя из замысла Бога, который заключается в счастье каждого человека», — пишет 88-летний понтифик.

Изначально предполагалось, что книга выйдет после его смерти, но в августе 2024 года Папа решил опубликовать ее к началу Святого года 2025, тема которого — надежда.

В нескольких главах книги он обращается к читателям, ссылаясь на слова Святого Иоанна Павла II: «Не бойтесь. Широко распахните двери для Христа!»

Папа Франциск также делится многими важными моментами своего пути, включая свои корни в Аргентине и опыт, который его сформировал. Он описывает свою семью, влияние родителей и духовных наставников, которые сыграли ключевую роль в его жизни. На страницах «Надежды» он рассуждает о том, как личные испытания и трудности сделали его более чутким к нуждам людей в современном мире.

Книга переплетается с размышлениями о социальной справедливости, экологии и роли Церкви в современном обществе. Папа подчеркивает важность общественного диалога и взаимопонимания, провозглашая, что настоящее восстановление возможно только через солидарность и сотрудничество. Он призывает верующих и людей доброй воли не оставаться равнодушными к страданиям других.

«Надежда: Автобиография» не просто личный манифест понтифика, но и призыв к действию для всех, кто ищет смысл в жизни. Папа Франциск надеется, что его слова вдохновят будущие поколения на активные шаги по улучшению мира, которого он так желает.

В книге «Надежда» Папа Франциск также обращает внимание на важность истинного слушания и понимания других, подчеркивая, что в наше время часто преобладает поверхностный подход к общению. Он делится своим опытом взаимодействия с различными культурами и вероисповеданиями, что позволило ему осознать, как много общего у человечества, несмотря на различия. Это понимание вдохновило его на создание пространств для диалога и сотрудничества между людьми.

Папа пропагандирует активное участие всех, кто хочет внести изменения в свое общество. Он считает, что местные сообщества должны стать двигателями изменений, а действия, основанные на любви и сострадании, способны преодолеть любые преграды. В этом контексте он призывает к действию не только религиозные организации, но и светские инстанции.

Кроме того, книга насыщена размышлениями о будущем планеты. Папа выделяет необходимость заботы о земле как о нашем общем доме, что требует от каждого из нас осознанного подхода к ресурсам и их использованию. Эти идеи, пронизанные духом надежды и стремления к переменам, делают «Надежду» актуальным произведением для нашего времени.

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